Terribles noticias para el Toluca y México, revelan el largo tiempo que Alexis Vega estará fuera por lesión

Alexis Vega salió de cambio por lesión en el partido ante el Pachuca.

El Toluca acaba de revelar la peor noticia para la directiva y los aficionados, pues dieron a conocer el tiempo que Alexis Vega estará fuera de actividad por la terrible lesión que sufrió en el partido ante el Pachuca, por lo que tuvo que salir de cambio al minuto 75 de juego.

“Nuestro jugador Alexis Ernesto Vega Rojas presenta lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo. De acuerdo con su evolución, se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas”, se puede leer en el comunicado.

Con esta noticia, Alexis Vega se perderá lo que resta del torneo regular, ya que solo faltan dos jornadas en el Apertura 2025, en las que los Diablos Rojos se medirán ante el Atlas en la fecha 16 y culminarán la fase regular enfrentando al América en el Nemesio Díez.

¿Cuándo podría volver Alexis Vega a jugar con el Toluca?

Alexis Vega estará casi un mes fuera de las canchas y es seguro que se perderá lo que resta de la fase regular con el Toluca, pero la afición puede estar un poco tranquila porque el delantero mexicano volverá para apoyar a su equipo en la liguilla.

Antes de que inicie el play-in del Apertura 2025, una Fecha FIFA se atravesará en el calendario de la Liga MX, una buena noticia para el Toluca, pero pésima para México, pues Javier Aguirre no podrá contar con Alexis Vega para los encuentros ante Uruguay y Paraguay.

Los cuartos de final del certamen se llevarán a cabo del 26 al 30 de noviembre, fecha en la que Vega se irá reincorporando a los entrenamientos con los Diablos Rojos, así que podríamos ver al delantero mexicano volver a la actividad en las semifinales de la liguilla.

Las postales 📸 de la Jornada 15, llegamos a 33 unidades. 🔝❤️‍🔥 @RedColaMx pic.twitter.com/WA7n5qnq2Z — Toluca FC (@TolucaFC) October 27, 2025

¿Cuándo serán los últimos partidos del Toluca en el Apertura 2025?

El Toluca ya se prepara para sus últimos dos encuentros en el Apertura 2025, que será ante el Atlas en la Jornada 16 y contra el América en la última fecha de la fase regular, en busca de los seis puntos para seguir de líderes en la Liga MX.

El compromiso ante los Zorros será el próximo sábado 1 de noviembre del 2025 en la cancha del Estadio Jalisco y el balón rodará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, para ver al primer lugar contra el doceavo puesto del certamen.

Para su cotejo ante las Águilas, los Diablos Rojos abrirán las puertas del Estadio Nemesio Díez el sábado 8 de noviembre y que los dos equipos que disputaron la final del Clausura 2025 se vuelvan a ver las caras.

DCO