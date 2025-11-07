Liga MX: Así se juega AL MOMENTO la Liguilla y el Repechaje del Torneo Apertura 2025

Resta tan solo una fecha para que termine el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Será una locura la Jornada 17, pues cuando termine se habrá definido de una vez por todas la Liguilla del futbol mexicano.

Al momento lo que está definido y no cambiará son los cinco clubes que ocupan la parte alta de la tabla. Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey seguirán en el Top 5 al finalizar la última jornada del Apertura 2025, lo único que puede cambiar es el acomodo.

La Máquina es líder con 35 unidades, le sigue el campeón Toluca con 34, los mismos puntos que el tercer lugar América. La cuarta plaza es de Tigres con 33 unidades y Monterrey termina en quinto puesto con 31 puntos. Ningún equipo puede alcanzar en puntos a Rayados, con lo que todos los clubes antes mencionados ya están en la Liguilla directa.

El último lugar directo lo pelean Chivas, que es sexto, y Juárez, que es séptimo. Cabe la pena recordar que los primeros seis lugares del Apertura 2025 entran directo a la Liguilla y del 7 al 10 juegan el Repechaje.

Clasificados AL MOMENTO a la Liguilla directa

1-Cruz Azul

2-Toluca

3-América

4-Tigres

5-Monterrey

6-Chivas

Play-In AL MOMENTO

(7) Juárez vs (8) Pachuca

(9) Tijuana vs (10) Pumas

Pelea por el Play-In enciende la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025

En el Play-In la cosa está que arde, pues con calculadora en mano incluso el Atlético de San Luis (14° con 16 puntos) tiene posibilidades de alcanzar el repechaje. Aunque todo parece indicar que realmente Juárez, Pachuca, Tijuana y Pumas tienen la última palabra, pues no se enfrentan entre ellos en la Jornada 17 del Apertura 2015 y con una victoria todos amarrar repechaje.

En caso que Bravos (7mo) gane su juego y Chivas (6to) pierda, serán los fronterizos los que entren con el último boleto directo a Liguilla, mientras que el Rebaño entraría al Play-In. La diferencia de puntos hace que Tuzos y Xolos amarren reclasificación con un empate.

El único necesitado de ganar en la última jornada es Pumas, que choca ante Cruz Azul. Si el Club Universidad no gana se pondrá en una posición muy difícil, pues deberá esperar que Santos, Atlas, Querétaro y San Luis no ganen sus partidos.

