Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Cruz Azul vs Pumas, de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

Cruz Azul y Pumas chocan en la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM visitan el Estadio Cuauhtémoc de Puebla para enfrentarse al Cruz Azul en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, la última fecha del certamen regular y en donde habrán muchas emociones, pues se define el futuro de muchos equipos.

El Club Universidad viene de golear 4-1 a lo s Xolos de Tijuana, resultado que los deja con muchas posibilidades de entrar al Play-In. Para entrar al repechaje deben vencer sí o sí a Cruz Azul. De otra manera deberán esperar resultados para conocer su destino.

Del otro lado, el Cruz Azul es líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de vencer 3-0 de visita al Puebla, pero en la última fecha del campeonato puede perder la cima ante Toluca o Tigres, que pueden superar en unidades a los cementeros.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Pumas de la Liga MX?

El partido entre Cruz Azul y Pumas, de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 8 de noviembre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y VIX.

¿Por qué Cruz Azul y Pumas juegan en Puebla?

Cruz Azul ha jugado en el Estadio Olímpico Universitario sus partidos como local, pues no tienen casa propia. Sin embargo, como su siguiente rival son los felinos, tienen que buscar otro inmueble. Esto porque la Universidad puso una cláusula que dice que Pumas no será visitante en su propio estadio.

🧤 ¡Felices 20 años de trayectoria, @NavasKeylor!



Reconocemos tu gran historia, llena de éxitos, logros y grandes momentos. En todo este tiempo has vivido experiencias inolvidables, momentos felices y también difíciles, que seguramente te han marcado para construir la leyenda en… pic.twitter.com/JH0HhqT9xG — PUMAS (@PumasMX) November 7, 2025

Esta situación ya se presentó el torneo pasado, cuando Cruz Azul recibió en la casa de La Franja al Club Universidad. La Máquina pidió a sus aficionados que llenen el estadio de Puebla: “Esperamos volver a pintar de azul el Cuauhtémoc, tal como lo hemos hecho en todos los estadios donde hemos sido locales”, dice el comunicado.

Aunque el Cruz Azul ya está clasificado a la fase final del torneo, en la última fecha se estarán jugando el liderato general. Será un gran duelo, ya que ambos necesitan la victoria para sus aspiraciones.

En resumen, el conjunto comandado por Efraín Juárez debe ganar para asegurar su lugar en el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX y así limpiar un poco sus actuaciones. Del otro lado, los de Nicolás Larcamón necesitan el triunfo para ser líderes generales.

aar