¡Oficial! Pumas despide a su entrenador antes de que acabe el Apertura 2025 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM le dieron las gracias a su entrenador antes de que termine el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Mediante redes sociales el cuadro felino anunció que el estratega, Marcelo Frigério, deja de ser el timonel del primer equipo femenil.

En sus redes, el cuadro del Pedregal informó que Frigério no será más su entrenador, luego que el equipo quedara fuera de la Liguilla de la Liga MX Femenil. Pumas terminó en el lugar 11 de la tabla general tras una serie de resultados irregulares.

“El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, concluye la etapa de Marcelo Frigério al frente del primer equipo femenil. Agradecemos su entrega y compromiso durante su tiempo en nuestra institución. ¡Éxito en lo que venga, profesor!“, dijo el conjunto azul y oro.

Marcelo Frigério fue entrenador de Pumas Femenil desde el Torneo Clausura 2024. Fue el timonel por cuatro torneos consecutivos. El mejor resultado que consiguieron fueron los cuartos de final de la Liga MX Femenil, pero no lograron pasar de esta etapa.

El Club Universidad Femenil tuvo su mejor desempeño con Frigério al timón en el Torneo Clausura 2025. En aquel certamen lograron 37 puntos y fueron tercer lugar general. Este desempeño fue una clara mejoría en la temporada regular, pero en la Liguilla de nuevo quedaron a deber.

En la Fiesta Grande del futbol mexicano las felinas no pudieron refrendar lo hecho en la primera parte y quedaron eliminados en los cuartos de final a manos de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Marcelo Frigério llevó a Pumas a tres Liguillas de la Liga MX Femenil. En cada una de ellas se fueron eliminadas en cuartos de final, que es el mejor resultado histórico del Club Universidad desde la creación de la liga. Nunca pudieron llegar a semifinales, una cuenta pendiente desde 2017.

Aunque Frigério llevó a Pumas a jugar bien en el torneo regular, en la fase final no daban el ancho. En el Apertura 2025 la cosa fue peor, pues no entraron a la Liguilla y en la última jornada perdieron ante el León Femenil.

