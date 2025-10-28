Gran Premio de México 2026: Conoce precios, preventa y cómo y dónde puedes comprar boletos para la F1

Se dieron detalles de la preventa del GP de México de F1 de 2026

Luego de la celebración por sus diez años, la afición ya espera el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) 2026, que tendrá su preventa el próximo lunes 10 y martes 11 de noviembre, además que ya se conocen los precios de los boletos.

Dos días después que Lando Norris ganó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los organizadores anunciaron los precios de las entradas para el GP de México 2026, temporada que marca el regreso de Checo Pérez a la parrilla de pilotos. El mexicano estará con la escudería debutante Cadillac.

¡Qué no pare la #F1ESTA! ⚽️ 🏎️ Sigamos celebrando en el #MexicoGP 2026. 🎉 🇲🇽



🎟️ Preventa Banamex: 10 y 11 de noviembre

🎟️ Venta Anticipada Banorte: 10 y 11 de noviembre

🎟️ Venta General: 12 de noviembre



6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.



Preventa del GP de México de F1 2026

Según el calendario de la F1, el Gran Premio de la Ciudad de México será del viernes 30 al domingo 1 de noviembre de 2026. Para empezar a obtener tus boletos habrá preventa en dos bancos.

Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte, que serán el lunes 10 y martes 11 de noviembre, respectivamente, desde las 11 de la mañana, y aplica tanto para crédito (con opción de adquirirlos a 6 o 12 meses sin intereses) como débito. Si no tiene una de estas tarjetas, la venta general inicia el miércoles 12 de noviembre a la misma hora.

Este año el GP de México puso a disposición de los aficionados el servicio de Derecho de Primera Opción (DPO), el cual no es un boleto, sino una opción de compra anticipada que estará disponible en todas las gradas. Los aficionados que obtengan el DPO, recibirán un correo para hacer válido su Derecho de Compra Anticipada del GP 2027 y 2028.

Precios para el Gran Premio Mexicano 2026

Los precios no incluyen cargo por servicio de Ticketmaster, además que todas las localidades que sean transaccionadas a través del sistema Ticketmaster serán boletos digitales SafeTix™ descargables a través del México GP Account Manager.

Precios México GP 2026 ı Foto: Especial

