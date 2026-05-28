Jannik Sinner explica qué causó su derrota ante Juan Manuel Cerúndolo; “No tenía energía”

El italiano Jannik Sinner tuvo una dolorosa derrota ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros. El mejor tenista del mundo explicó que a pesar del golpe de calor y el malestar físico, hoy simplemente no estuvo a la altura.

“No me sentí muy bien en la cancha. Me costó, empecé a sentirme muy mareado, con muy poca energía. Al principio, estaba pegando muy limpio, muy bien, y luego simplemente como que choqué contra la pared”, indicó.

"Sinner":

Por su derrota ante Juan Manuel Cerúndolo en #RolandGarrospic.twitter.com/phrLpIQhdx — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 28, 2026

“No tenía energía, realmente. Estaba muy, muy plano. Todo el cuerpo. No recuerdo la última vez que me sentí tan débil. Estaba cálido pero no una locura de cálido. Siento que estaba bastante OK para jugar. Realmente no fue nada contra el calor, nada contra el clima. Fui solo yo hoy, pero pasa”, dijo Sinner, quien tuvo mareos y malestares en la derrota ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, 56º del ranking, por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, después de desperdiciar dos oportunidades de sacar para partido.

Los problemas de Sinner en Roland Garros

Jannik Sinner se dobló sobre la cancha de arcilla en varias ocasiones, aparentemente exhausto, y casi ni siquiera corría a buscar pelotas a medida que avanzaba el partido, recurriendo a dejadas y a la táctica de saque y volea para intentar acortar los puntos. Intentó refrescarse con un ventilador de mano en los cambios de lado y se colocó bolsas de hielo alrededor del cuello.

Juan Manuel Cerundolo is through to the next round after a five-set win over a physically diminished Jannik Sinner!#RolandGarros pic.twitter.com/f75HkZrTK1 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026

Cerúndolo no celebró demasiado cuando terminó, limitándose a hacer un pequeño saludo con la mano al público. “Es duro para él. No podía ganarle más de tres juegos por set. Así que creo que tuve un poco de suerte. … Él merecía ganar este partido. Pero después no sé qué pasó. Lo siento por él y espero que se recupere”, dijo el argentino.

Cuando Sinner sacó para partido por segunda vez con 5-4 en el tercer set, se dobló sobre la cancha con 0-40 y luego caminó hacia su silla. Pidió asistencia y salió de la pista. Todo su atuendo celeste claro estaba empapado de sudor.

Tras perder el set 7-5, Sinner recibió atención médica y abandonó la pista. Le añadieron minerales a su bebida cuando regresó, pero Sinner no pudo recuperarse.

Sinner and Cerundolo are heading to a fourth set, with the World No.1 struggling physically.#RolandGarros pic.twitter.com/VAKHVzKhIZ — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026

Sinner perdió 18 de los últimos 20 juegos. Preguntado si consideró retirarse antes de que terminara el partido, Sinner dijo que en el “quinto set todos sabemos que puede pasar cualquier cosa. Estaba en una situación difícil”.

Sinner perdió por última vez el 19 de febrero en los cuartos de final del Abierto de Qatar. Había ganado cinco títulos Masters seguidos y había cedido apenas tres sets.

“Definitivamente haremos algunas pruebas para estar seguros de lo que pasó hoy”, dijo. “Esperemos que estemos listos para Wimbledon”, añadió Sinner. “Para estar listos allí, necesitamos recuperarnos bien y hacer las cosas bien ahora”.

Sinner y sus contratiempos con el calor

Pero Sinner tiene un historial de tener dificultades con el calor. Admitió que tuvo suerte en el Abierto de Australia en enero ante Eliot Spizzirri cuando el techo estaba cerrado y el partido de tercera ronda se inclinó a su favor. Y tuvo que retirarse de un partido en Shanghái en octubre que se disputó en medio de una humedad extrema.

“Shanghái fue muy duro. Humedad muy alta. Australia fue muy, muy cálido”, dijo Sinner. “Aquí, quiero decir, estaba cálido, pero estaba OK. No era como si me estuviera muriendo por el calor. Creo que hoy fue un escenario completamente diferente.

“Es duro de aceptar, por supuesto, por la posición en la que he estado y todo lo considerado”, añadió Sinner, a quien las casas de apuestas habían listado alrededor de -300 para ganar el torneo .

En la misma pista Philippe Chatrier el año pasado, Sinner desperdició tres puntos de partido ante Alcaraz y perdió una final épica.

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