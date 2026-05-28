Jannik Sinner es eliminado por Juan Manuel Cerúndolo en una de las mayores sorpresas de Roland Garros

En la que es probablemente la mayor sorpresa en la historia de los Grand Slam, el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, fue eliminado en segunda ronda de Roland Garros por el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Jannik Sinner, el gran favorito para ganar el Abierto de Francia, estaba arriba dos sets en el juego ante Juan Manuel Cerúndolo, pero problemas físicos mermaron al italiano, quien terminó cayendo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, en una de los resultados más improbables del tenis.

"Sinner":

Por su derrota ante Juan Manuel Cerúndolo en #RolandGarrospic.twitter.com/phrLpIQhdx — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 28, 2026

¿Por qué es una sorpresa la derrota de Sinner ante Cerúndolo?

Jannik Sinner llegó a Roland Garros como el mejor tenis del mundo y como el gran favorito para ganar el certamen, pues luego de la baja de Carlos Alcaraz el italiano no tenía rival y los dos primeros sets ante Cerúndolo lo demuestran. De no ser por los malestares físicos el italiano estaría en la siguiente ronda.

Además, en las apuestas Sinner estaba como favorito para ganar al argentino en -10000.

Así cayó Sinner ante Cerúndolo

🚨 Upset alert 🚨 @jmcerundolo stuns the World No.1, Sinner, to claim the biggest win of his career 💪@rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/k6YcB9Ed0w — ATP Tour (@atptour) May 28, 2026

El tenista italiano se encontraba ganando 6-3, 6-2 y 5-2, a un solo game de la victoria, pero empezaron los dolores físicos a causa de lo que aparentemente fue un golpe de calor. La temperatura en Francia durante el juego provocaron mareos y calambres para Sinner.

Jannik llamó al médico y se fue al vestuario para atenderse. Además de los mareos se encontraba deshidratado. De estar ganando 5-2 el tercer set, Sinner lo perdió 7-5 y empezó su caída a causa de mala condición física.

Juan Manuel Cerúndolo ganó los últimos tres sets para avanzar a la tercera ronda de Roland Garros. La raqueta argentina reflexionó sobre cómo sucedió la victoria y fue cauto al asegurar que ganó gracias a los calambres que sufrió Sinner.

“Tuve suerte. Yo puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. El partido iba a terminar 6-3, 6-2 y 6-1, pero se acalambro. Ojalá que se recupere. Es una gran persona”, dijo tras ganar.

aar