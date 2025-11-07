Liga MX: ¿Dónde ver GRATIS Y EN VIVO todos los partidos de la Jornada 17 del Apertura 2025?

El Torneo Apertura 2025 llega a su fin en la etapa regular. Este fin de semana se realiza la Jornada 17 de la Liga MX y los resultados serán clave para definir el futuro de los equipos que avanzan de manera directa a Liguilla y los que jugarán el Repechaje.

Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey son los primeros lugares del campeonato. Los clubes tienen 35, 34, 34, 33 y 31 puntos, respectivamente, todos ellos jugarán la Liguilla directa, pero todavía pueden cambiar de lugar. La Máquina podría perder el liderato y Rayados subir al segundo lugar.

Todos los partidos de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Viernes 7 de noviembre- Juárez vs Querétaro-19:00 horas- Estadio Olímpico Benito Juárez-Canal 7, Tubi, Caliente TV

Viernes 7 de noviembre-Xolos vs Atlas-21:00 horas-Estadio Caliente-FOX Caliente TV

Viernes 7 de noviembre-Mazatlán vs Necaxa-21:00 horas-Estadio El Encanto-Canal 7, Tubi, Caliente TV

Sábado 8 de noviembre-Tigres vs Atlético de San Luis-17:00 horas-Estadio Universitario Canal 7, Tubi, Caliente TV

Sábado 8 de noviembre-Chivas vs Monterrey-17:07 horas-Estadio Akron-Prime Video

Sábado 8 de noviembre-León vs Puebla-19:00 horas-Estadio Nou Camp- FOX Caliente TV

Sábado 8 de noviembre-Toluca vs América-19:00 horas-Estadio Nemesio Diez-Canal 5, TUDN y ViX

Sábado 8 de noviembre-Cruz Azul vs Pumas-21:05 horas-Estadio Olímpico Universitario-Canal 5 y ViX

Domingo 9 de noviembre-Santos vs Pachuca-17:00 horas-Estadio TSM Corona-ViX

Torneo Apertura 2025 cierra su fase regular

Entre los duelos más llamativos de la última jornada del torneo regular está la revancha de la última final de la Liga MX, el Toluca vs América. El ganador estará dando un golpe de poder antes de iniciar la Liguilla del futbol mexicano, además que, si se dan otros resultados, podrían terminar líderes.

Como se mencionó, Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey son los equipos que sí o sí estarán en la fiesta grande del futbol mexicano, lo que quiere decir que hay un lugar directo para la Liguilla, que lo están peleando dos equipos; Chivas y Juárez.

Antes de arrancan la Jornada 17 el Rebaño es sexto con 26 unidades y Bravos séptimos con 23 puntos. El ganador de su respectivo duelo estará alcanzando la última plaza para ir sin escalar a la Liguilla. El perdedor se tendrá que conformar con el Play-In.

En el repechaje la cosa está más caliente. Matemáticamente hasta Atlético de San Luis tiene posibilidades de alcanzar el Play-In. Los que pueden decidirlo todo realmente son Juárez, Pachuca, Tijuana y Pumas, que con una victoria amarran su boleto.

En especial el Club Universidad, que tiene 18 puntos y con un triunfo sobre Cruz Azul amarran su boleto al Play-In.

