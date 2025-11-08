¿Se despide de Chivas? Chicharito Hernández anota ante el Monterrey y y rompe en llanto en su festejo (VIDEO)

Las Chivas terminaron la fase regular del Apertura 2025 con una contundente victoria ante el Monterrey, pero el encuentro terminó con un gol del Chicharito Hernández, quien rompió en llanto después de reencontrarse con el gol con la camiseta del Rebaño Sagrado después de nueve meses de sequía.

Sin embargo, algunos aficionados en redes sociales compartieron el video donde se puede ver al delantero mexicano llorar y algunos especulan con una posible salida del ariete azteca del equipo cuando termine esta temporada, la cual podría acabar con el título para los rojiblancos por el tremendo nivel mostrado en las últimas fechas.

Javier Hernández se acercó a sus compañeros para festejar su primer gol en la campaña y uno de los que más se emocionó por el tanto del máximo goleador de la Selección Mexicana fue la ‘Hormiga’ González, quien se convirtió en su pupilo en este Apertura 2025.

EL GOL DEL CHICHARITO HERNÁNDEZ

¿Cuándo fue la última vez que el Chicharito Hernández anotó gol con las Chivas?

No tenía mucho que el Chicharito Hernández había conseguido una anotación con las Chivas, ya que fue el 11 de octubre del 2025 cuando logró su primer gol ante el América; sin embargo, esto ocurrió en un partido amistoso y la sequía en la Liga MX aún continuaba para el delantero mexicano.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, no encontraba las redes rivales desde febrero de este año, cuando logró una anotación ante el Atlético de San Luis en la Jornada 9 del Clausura 2025, la cual fue la única anotación para el Rebaño Sagrado en la derrota 3-1 ante los potosinos.

Después de 20 partidos con la escuadra rojiblanca, el Chicharito Hernández volvió a recibir la confianza por parte de Gabriel Milito para entrar de cambio en el encuentro ante el Monterrey; al final, el delantero respondió con una anotación para ampliar la ventaja en el marcador.

Chicharito Hernández y las Chivas esperan por su rival en liguilla

Las Chivas de Gabriel Milito ya consiguieron su primera encomienda de la temporada, calificar directo a la liguilla del futbol mexicano en el sexto lugar de la tabla general, pero el Rebaño Sagrado espera a su rival para los cuartos de final de la fiesta grande del Apertura 2025.

Chicharito Hernández y compañía culminaron la fase regular con 29 unidades, cosecha de nueve victorias, dos empates y seis derrotas, así que su rival en la siguiente fase será el equipo que culmine en la tercera posición de la tabla general.

De momento, el América es el club que está en esa posición, así que tendríamos Clásico Nacional en los cuartos de final y las Chivas fueron las vencedoras en el pasado enfrentamiento entre ambas escuadras, pero aún falta su resultado ante el Toluca y que finalice el Cruz Azul vs Pumas.

