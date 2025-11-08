Chivas derrota al Monterrey y la Hormiga González acaricia el campeonato de goleo

Chivas derrotó al Monterrey en la última Jornada del Apertura 2025.

Chivas venció 4-2 al Monterrey en la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, encuentro en el que Armando la ‘Hormiga’ González anotó un tanto para acercarse al campeonato de goleo al llegar a 12 anotaciones, las mismas que tiene João Pedro, quien marcó en la derrota de Atlético de San Luis ante Tigres. Ambos están a la espera de lo que haga Paulinho en el Toluca vs América.

Efraín Álvarez abrió los cartones al minuto 10 al aprovechar un error en la zaga de Rayados para poner al frente al Rebaño, que aumentó su ventaja al 22′ con un remate de cabeza de la ‘Hormiga’ González a centro de Richard Ledezma.

😍 ¡HORMIGA MARCA EL SEGUNDO Y RETOMA EL LIDERATO DE GOLEO! 🔥



Roberto Alvarado convirtió el 3-0 de Chivas al minuto 31 con un zapatazo de derecha en el área tras ser asistido por Richard Ledezma.

Monterrey reacciona y le mete un susto a Chivas

El Monterrey se metió al partido en el último tramo del segundo tiempo, pues al minuto 72 apareció Roberto de la Rosa para descontar.

Ocho minutos más tarde, al 80′, el español Sergio Canales abatió al ‘Tala’ Rangel con un disparo raso de zurda que pegó en el poste antes de ingresar al arco.

Javier ‘Chicharito’ Hernández cerró la cuenta en el tiempo de compensación con un remate de cabeza para poner el definitivo 4-2 a favor de Chivas sobre Monterrey.

EVG