Hormiga González anota tremendo GOLAZO al Monterrey y está cerca de ser campeón de goleo (VIDEO)

Armando ‘Hormiga’ González está cerca de ser campeón de goleo, pues a pesar de que Joao Pedro anotó ante los Tigres, el joven delantero de las Chivas consiguió su doceava anotación ante el Monterrey, para estar empatado con el italiano en lo más alto de la tabla.

La segunda anotación del Rebaño Sagrado llegó gracias al ‘Otaku del gol’. La jugada inició desde la banda izquierda con Bryan González, quien cedió la pelota para Efraín Álvarez y el delantero metió un cambio de frente para Richard Ledezma. El defensa se quitó a un rival y mandó un servicio al corazón del área, donde apareció la ‘Hormiga’ González para mandar la esférica al fondo de la red.

En cuanto la número cinco tocó las redes, los aficionados en las gradas se levantaron para festejar el gol de su delantero y Armando González se dio la vuelta para enseñarle a los fanáticos su número, en forma de festejo.

Joao Pedro anota ante Tigres y aprieta la pelea por el campeonato de goleo

La última jornada del Apertura 2025 inició con la pelea por el liderato y el campeonato de goleo. Joao Pedro fue el encargado de iniciar la pelea, pues al minuto 6 de tiempo corrido en el partido ante Tigres logró su doceava anotación para ponerse en el primer lugar momentáneamente.

De momento, tanto la ‘Hormiga’ González como el delantero italiano se encuentran con 12 tantos en lo más alto de la tabla; si todo termina así, los dos necesitan que Paulinho no le convierta al América para llevarse el trofeo de goleador.

La ‘Hormiga’ González está en busca de romper una sequía de seis años sin que las Chivas tengan a un campeón de goleo; el último en conseguirlo con la camiseta del Rebaño Sagrado fue Alan Pulido en el Apertura 2019, cuando el mexicano consiguió 12 tantos en 17 jornadas.

Hormiga González ya tuvo dos oportunidades para aumentar su cuota goleadora

Parece que al Monterrey se le olvidó su estilo de juego en cuanto pisaron el Estadio AKRON, pues al medio tiempo van perdiendo 3-0 y la ‘Hormiga’ González ya tuvo dos oportunidades de peligro que desaprovechó.

La primera fue al minuto 13 de juego y, antes de que llegara su anotación, el delantero mexicano le ganó la espalda a la defensa de los regiomontanos y el balón le quedó frente a Santiago Mele; sin embargo, el ariete de las Chivas mandó por un lado la esférica.

Su segunda oportunidad apareció al minuto 42 de tiempo corrido; la ‘Hormiga’ González recibió la esférica solo en el área y volvió a quedar solo frente al arquero del Monterrey; sin embargo, el mexicano mandó la esférica por un costado, dejando ir su decimotercera anotación.

