Liga MX: Así va AL MOMENTO la tabla de goleo del Apertura 2025; Esto necesita la Hormiga González para terminar líder

Armando la 'Hormiga' González festeja un gol con Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX.

El mexicano Armando la ‘Hormiga’ González, atacante de las Chivas, es uno de los tres delanteros que llegan a la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX con la posibilidad de terminar campeón de goleo de la fase regular del campeonato.

La ‘Hormiga’ ha marcado 11 goles a lo largo del certamen, misma cantidad que suman el portugués Paulinho, futbolista del Toluca, y João Pedro, el futbolista brasileño naturalizado italiano que forma parte del Atlético de San Luis desde el actual torneo.

En el segundo lugar de la tabla de goleo se ubica en solitario el seleccionado nacional Germán Berterame, quien suma nueve dianas en el semestre con los Rayados del Monterrey.

Líderes tabla de goleo Liga MX

Armando González : 11 (Chivas)

Paulinho : 11 (Toluca)

João Pedro : 11 (Atlético de San Luis)

Germán Berterame : 9 (Monterrey)

Juan Brunetta : 8 (Tigres)

Sergio Canales : 8 (Monterrey)

Óscar Estupiñán: 8 (FC Juárez)

La Hormiga González busca ser el primer goleador mexicano desde el 2023

Armando González tiene ante en la Jornada 17 del Apertura 2025 la posibilidad de ser el primer goleador mexicano en la Liga MX desde el Torneo Clausura 2023, cuando lo consiguió Henry Martín, delantero del América.

En aquella campaña, el ariete yucateco convirtió 14 tantos durante la fase regular del campeonato para culminar en la primera posición de dicho listado, algo que la ‘Hormiga’ González intenta emular cinco campañas después.

La ‘Hormiga’ González buscará marcar en el duelo de la Fecha 17 de la Liga MX en el que Chivas es local ante el Monterrey en la cancha del Estadio BBVA.

Las víctimas de la Hormiga González en el Apertura 2025 de la Liga MX

Armando González se ha hecho presente en el marcador en ocho de los 16 partidos que Chivas ha disputado en la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX.

La principal víctima del futbolista nacido en Celaya es el Atlas, equipo al que le hizo tres goles en el clásico tapatío en el que el Rebaño vapuleó 4-1 al conjunto rojinegro en el clásico tapatío que se llevó a cabo en la Jornada 15.

La ‘Hormiga’ González le hizo dos tantos al Atlético de San Luis en el cotejo correspondiente a la Fecha 3. El resto de los clubes ante los que registró gol el mexicano son Xolos, América, Necaxa, Pumas, Mazatlán y Pachuca.

Chivas ganó siete de los ocho juegos en los que la ‘Hormiga’ González hizo gol, pues el único partido en el que no ocurrió ello fue en el empate 3-3 contra Tijuana en el Estadio Caliente en la Jornada 6.

EVG