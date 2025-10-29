Hormiga, cerca de romper racha de Chivas en 5 años

Armando González, mejor conocido como La Hormiga, es el delantero de las Chivas que está demostrando su gran talento en el Apertura 2025 de la Liga MX.

El atacante suma 10 goles con el Rebaño en 15 jornadas y eso lo tiene peleando en estos momentos por el liderato general con futbolistas de la talla de Paulinho, del Toluca, y Joao Pedro, del Atlético San Luis.

Si La Hormiga logra conseguir el título de goleo, rompería la mala racha de las Chivas sin poder levantar este torneo por los últimos cinco años. El futbolista del Rebaño que lo consiguió por última ocasión fue Alan Pulido en el Apertura 2019. En dicho campeonato, el conjunto del Guadalajara no calificó ni a la Liguilla y fue el último torneo del tamaulipeco con los rojiblancos antes de ir a la MLS.

No es una característica del Guadalajara tener constantemente campeones de goleo, pues antes de que lo ganara Alan Pulido, tuvieron que pasar nueve años. El último en hacerlo fue Javier Hernández en el Bicentenario 2010.

Gabriel Milito, entrenador de las Chivas, sabe que tiene un diamante en sus manos, pero también ha pedido mesura ante el buen momento de La Hormiga. El timonel argentino ha resaltado que no es momento de exigirle a Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, que lo convoque, ni que la prensa o la afición lo abrumen con su posible llamado al Tricolor.

“(Estoy) muy contento por el partido que hizo Hormiga. Muy contento por sus tres goles. Él es el finalizador. Todos los equipos que aspiran a ser protagonistas necesitan tener un goleador, y nosotros lo tenemos. Tienen que ver sus goles en la producción del equipo y la gran virtud que él tiene como goleador”, expresó.

Después de reconocer lo hecho por el canterano de las Chivas al término del partido contra el Atlas, que el Rebaño ganó 4-1, Armando González también se fue contento del Clásico Tapatío, pues lo marcó como su primer triplete en el máximo circuito del futbol mexicano.

“La verdad, el profe siempre está muy abierto para nosotros cuando lo necesitamos. Siempre está al pendiente de hacernos correcciones para hacernos mejorar, y eso se agradece mucho. Siempre quiere sacar lo mejor de ti. Ya sea que estemos en video y te pregunte cualquier cosa para que estés atento. Me pone muy contento porque sé que me va a exigir y me va a ayudar a crecer y mejorar”, dijo el atacante tapatío.

En 15 partidos que González ha jugado, en 11 lo ha hecho como titular. Como ya se mencionó, ha marcado 10 anotaciones en 955 minutos y se ha ganado dos amarillas. Su más cercano perseguidor es Paulinho y Joao Pedro, ambos con 11 unidades.

Las comparaciones no se han hecho esperar, y Carlos Salcido, en un evento de la FIFA y Guadalajara en la Ciudad de México, reconoció que el joven talentoso es muy parecido a Javier Hernández y que, si se cuida su carrera, puede dar muchas alegrías a México.

Las Chivas enfrentan este fin de semana al Pachuca, un rival directo por el boleto a la Liguilla. Para el cierre del torneo, chocan ante el Monterrey, uno de los clubes más importantes y poderosos del campeonato, que querrá terminar en el mejor lugar posible.