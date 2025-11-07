Gran Premio de México 2026 de F1: ¿Cuándo inicia la preventa y venta general de boletos y cómo comprarlos?

El Gran Premio de México de F1 de 2026 inicia con la preventa

Este lunes 10 y martes de 11 noviembre, desde las 11 am, inicia la preventa Banamex y la venta anticipada Banorte para el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) 2026, que se realiza del 30 al 1 de octubre del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los aficionados al deporte motor que quieran adquirir los boletos lo tendrán que hacer en la plataforma Ticketmaster, que estará limitado para los tarjetahabientes de Banamex y Banorte. Comprando con tarjeta de crédito tendrán 6 o 12 meses sin intereses, o en una sola exhibición con tarjeta de débito.

La venta general para el Gran Premio de México de F1 inicia el miércoles 12 de noviembre, a las 11 am, en donde los aficionados podrán pagar con la tarjeta que quieran. Únicamente se podrán adquirir ocho entradas por transacción.

Precios para el GP de México de F1 2026

Precios México GP 2026 ı Foto: Especial

Novedades en el proceso de compra del GP de México de F1

Una novedad es que los fans del automovilismo pueden agregar el servicio de Derecho de Primera Opción (DPO), el cual les permitirá garantizar el mismo asiento que compren para la carrera de 2026, en las ediciones del México GP 2027 y 2028. Cabe la pena señalar que el DPO no es un boleto, es una opción de compra anticipada que estará disponible en todas las gradas, con excepción de algunos productos.

En ese sentido, cuando inicie la venta de boletos para el México GP 2027 y 2028, los aficionados que adquirieron su DPO recibirán un correo en donde se les comunicará el proceso a seguir para hacer válido su Derecho de Compra Anticipada.

