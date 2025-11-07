Chivas y Monterrey reciben la peor noticia posible, pues tendrán que mudarse de estadio para jugar la liguilla

Las Chivas y el Monterrey son dos equipos que, por su forma de juego en este Apertura 2025, podrían perfilarse para estar entre los mejores seis equipos en la siguiente campaña, la cual será la última antes de la Copa del Mundo del 2026, un torneo que podría afectar al Rebaño Sagrado y a los Rayados en la fase final del Clausura 2026.

Con información de David Medrano, la FIFA tomará control del Estadio AKRON y el Estadio BBVA antes de que termine el primer torneo del siguiente año, es decir que si Chivas y Monterrey logran meterse a la liguilla en la siguiente campaña, tendrán que buscar otro estadio para disputar la fase final del Clausura 2026.

Ambos equipos tienen opciones dentro de su ciudad; el Guadalajara podría rentar el Estadio Jalisco y que la Liga MX acomode los encuentros de las Chivas y Atlas, en caso de que los dos avancen, y la directiva de los regiomontanos tendría que hablar con Tigres para ver la posibilidad de rentar el Estadio Universitario, aunque será algo complicado.

🇦🇹 Partidazo que nos espera en casa 👊🏻



Asegura tu lugar en el @EstadioAKRON y disfruta de este y todos los partidos de local del Rebaño Sagrado ➡️ https://t.co/S5H9ibkr62 pic.twitter.com/V5E7chZbLg — CHIVAS (@Chivas) November 7, 2025

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo 2026?

La Copa del Mundo del 2026 moverá algunas cosas en la recta final del siguiente torneo, como quitarle el estadio a Chivas y Monterrey o que la Selección Mexicana convoque a los jugadores antes de finalizar la campaña.

El Mundial está programado para iniciar el 11 de junio del siguiente año, con el partido inaugural en el Estadio Azteca, que recibirá el partido entre México y uno de sus rivales del Grupo A, los cuales conocerá el próximo 5 de diciembre en el sorteo, además del otro encuentro del mismo sector en el Estadio AKRON.

Chivas y Monterrey son los principales afectados, porque actualmente sus estadios ya tienen las modificaciones pedidas por la FIFA y los equipos siguen jugando ahí; por su parte, el América no tendrá problema alguno porque regresará al Estadio Azteca hasta que pase la Copa del Mundo.

La Pandilla en el entreno.🔥💯 pic.twitter.com/OlV2meAou1 — Rayados (@Rayados) November 6, 2025

El Estadio AKRON y el BBVA recibirán partidos de repechaje

Antes de disputarse la Copa del Mundo del 2026, algunas selecciones tendrán que viajar a México para disputar el repechaje y conseguir uno de los últimos boletos para jugar el torneo organizado por la FIFA.

El organismo dirigido por Gianni Infantino decidió que el Estadio AKRON y el Estadio BBVA recibirán más partidos que tengan que ver con el Mundial, pues algunos encuentros de repechaje se jugarán en la casa de las Chivas y el Monterrey; es por eso que también la FIFA tomará posesión de los recintos antes de iniciar la Copa del Mundo.

Como se ve el panorama de la Liga MX, tanto el Rebaño Sagrado como los regiomontanos son serios candidatos para estar en la liguilla del Clausura 2026, así que tendrán que ir buscando otro estadio para jugar la fase final del siguiente torneo.

DCO