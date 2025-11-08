¡Histórico! Paulinho es el primer tricampeón de goleo consecutivo del Toluca en la Liga MX

Paulinho aseguró el tricampeonato de goleo en la Liga MX con su gol en el primer tiempo del Toluca vs América.

El portugués Paulinho se convirtió en el primer tricampeón de goleo consecutivo del Toluca en la Liga MX con su anotación ante el América en el primer tiempo del partido correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025.

Paulinho anotó al minuto 40 con un disparo cruzado de zurda para vencer a Luis Ángel Malagón en el duelo disputado en el Estadio Nemesio Díez. Fue el gol 12 del lusitano en el certamen, cantidad con la que empató la misma cosecha conseguida por João Pedro (Atlético de San Luis) y Armando la ‘Hormiga’ González (Chivas).

¡Golazo de Toluca! ¡Paulinho asegura el tricampeonato de goleo con este golazo! 😈⚽🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/yvJgN6hJty — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

Ni siquiera el paraguayo José Saturnino Cardozo, el máximo romperedes en la historia del Toluca, fue líder de goleo en tres campañas consecutivas de la Liga MX.

¿Con cuántos goles ha sido campeón de goleo Paulinho?

Paulinho llegó a las filas del Toluca en el Apertura 2024 y en su primer torneo ganó el título de goleo en solitario con 13 anotaciones durante la fase regular del campeonato.

El delantero portugués repitió el logro en el Clausura 2025 con 12 dianas, pero en dicha campaña compartió el sitio de honor con Uros Durdevic (Atlas) y Raúl Zúñiga (Xolos), quienes también marcaron 12 anotaciones en el semestre.

¿Cuántos títulos de goleo ganó José Cardozo con el Toluca?

El paraguayo José Saturnino Cardozo ganó cuatro campeonatos de goleo de la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca.

El primer título de goleo del Príncipe Guaraní con los escarlatas fue en el Verano 1998 con 13 dianas. El segundo lo consiguió en el Verano 1999 con 15 conquistas.

Los últimos dos títulos de goleo de José Saturnino Cardozo con el Toluca en la Liga MX fueron en los Torneos Apertura 2022 y Clausura 2023 con 29 y 21 anotaciones, de manera respectiva.

EVG