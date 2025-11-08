¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS desde México el Gran Premio de Brasil de F1?

El McLaren de Oscar Piastri en la clasificación del Gran Premio de Brasil de F1.

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 (F1) de este domingo 9 de noviembre se perfila como la conclusión de un gran fin de semana para Lando Norris, líder del campeonato de pilotos, y uno frustrante para el tetracampeón mundial Max Verstappen.

El piloto de McLaren amplió la brecha con su compañero de equipo Oscar Piastri a nueve puntos al ganar la carrera sprint del sábado y luego tomó también la pole position para la parrilla del domingo.

“Resbaladizo, inconsistente, pero divertido”, dijo Lando Norris sobre sus dos conducciones. “Hemos estado en muy buena forma, el equipo nos ha dado un gran coche”, agregó.

¿Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Brasil de F1?

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de este domingo 9 de noviembre comienza a las 11:00 horas tiempo del Centro de México y lo podrás ver en vivo por Sky Sports (Sky+, Izzi Go) en señal privada. También se puede ver por la señal de F1TV.

Fecha: Domingo 9 de noviembre

Hora: 11:00

Circuito: Interlagos

Transmisión: Sky Sports y F1TV

Max Verstappen se resigna a lograr su quinto título en la F1

Max Verstappen prácticamente renunció a la esperanza de conseguir un quinto título consecutivo de F1 después de terminar decimosexto en la clasificación. A falta de tres carreras después de este fin de semana, está 39 puntos por detrás de cara al domingo después de terminar cuarto en la carrera sprint.

“Puedo olvidarme de eso”, dijo el neerlandés cuando se le preguntó sobre sus posibilidades de ser campeón. “Desde donde vamos a empezar, eso no va a funcionar”, agregó.

Quizás no debería descartar sus posibilidades tan rápido. El año pasado, Max Verstappen ganó en Brasil a pesar de comenzar decimoséptimo en la parrilla.

Oscar Piastri quiere componer el rumbo en el Gran Premio de Brasil

Lando Norris venció a Kimi Antonelli, de Mercedes, en la clasificación por 0.174 segundos en la pista de Interlagos, parcialmente mojada. Su coequipero Oscar Piastri, quien no pudo terminar la carrera sprint, comenzará desde la cuarta posición.

Norris viene de conseguir la victoria en el Gran Premio de México. Piastri ha tenido problemas últimamente; no ha ganado en cinco carreras y no ha subido al podio desde Monza, en Italia, hace dos meses, cuando terminó tercero.

Al ser preguntado sobre el incidente que lo dejó fuera de la carrera sprint, Piastri dijo: “Un error tonto, de verdad. Un error desafortunado. Eso es todo”.

