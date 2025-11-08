Lando Norris gana el sprint del Gran Premio de Brasil de F1

El piloto Lando Norris, de la escudería McLaren, ganó el sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 (F1) en la que fue la penúltima carrera de este tipo en la actual temporada.

El podio en el sprint del Gran Premio de Brasil de F1 lo completaron Kimi Antonelli y George Russell al quedar en la segunda y tercera posición en el Circuito de Interlagos, en Sao Paulo, de manera respectiva.

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Brasil de F1?

La carrera del Gran Premio de Brasil de F1 se lleva a cabo este domingo 9 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, y comenzará a las 11:00 horas del Centro de México.

El Gran Premio de Brasil es el primero que se realiza después del Gran Premio de México, en el que el británico Lando Norris (McLaren) se llevó la victoria para tomar el liderato del campeonato de pilotos.

¿Cuántas carreras faltan en la F1 después del Gran Premio de Brasil?

La F1 2025 está en su recta final y después del Gran Premio de Brasil solamente quedarán tres carreras más antes de que finalice la campaña.

Tras la carrera en el Circuito de Interlagos se realizará el Gran Premio de Las Vegas, que este año celebra su tercera edición. Las últimas dos citas para los pilotos serán los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi.

EVG