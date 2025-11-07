¿Qué necesita México para superar la fase de grupos del Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar?

Jugadores de la Selección Mexicana festejan un gol en el Mundial Sub-17 que se realiza en Qatar.

México se impuso 1-0 a Costa de Marfil en su segundo partido en el Mundial Sub-17 que se lleva a cabo en Qatar, con lo que logró su primera victoria y puso un pie en los dieciseisavos de final, pues clasifican los ocho mejores terceros de cada grupo, por lo que prácticamente avanzaría con un empate.

El solitario gol de Ian Olvera en el encuentro efectuado en la Cancha 2 de la Zona Aspire en Doha le permitió al Tricolor sumar sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo con límite de edad, luego de que en su debut cayó 2-1 a manos de Corea del Sur.

El triunfo sobre Costa de Marfil dejó a México con tres unidades en el tercer puesto del Grupo F, pese a lo cual tiene amplias posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 con sede en Qatar.

Grupo F Mundial Sub-17 en Qatar

Suiza (4 puntos, +3)

Corea del Sur (4 puntos, +1)

México (3 puntos, 0)

Costa de Marfil (0 puntos, -4)

El panorama del grupo de México de cara a la última jornada del Mundial Sub-17

Las selecciones de Suiza y Corea del Sur encabezan el Grupo F del Mundial Sub-17 con cuatro puntos, uno más que México, tercero del sector en el que Costa de Marfil ocupa el último puesto sin unidades.

El Tricolor enfrenta a su similar de Suiza el lunes 10 de noviembre en la Cancha 3 de la Zona Aspire de Doha. Simultáneamente se llevará a cabo el cotejo entre Costa de Marfil y Corea del Sur.

Una igualada ante Suiza dejaría a México con cuatro unidades, una menos que los helvéticos, que llegarían a cinco. Los dirigidos por Carlos Cariño podrían terminar segundos del Grupo F si Costa de Marfil se impone a Corea del Sur, que también acabaría con cuatro puntos.

Una victoria sobre Suiza en automático pondría a México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, pues con seis puntos ya no podría quedar eliminado. En caso de una derrota, debería esperar resultados de los otros sectores para saber si es uno de los ocho mejores terceros lugares.

¿Cuántos Mundiales Sub-17 ha ganado México?

México ha sido dos veces campeón mundial de futbol en la categoría Sub-17, y en Qatar busca conseguir su tercera estrella en la historia de este evento.

La Selección Mexicana ganó su primer trofeo en una Copa del Mundo Sub-17 en la edición de Perú 2005, con Jesús Ramírez en la dirección técnica.

El segundo y más reciente título Mundial Sub-17 que consiguió México fue en calidad de local en la edición del 2011, con Raúl Gutiérrez como entrenador.

