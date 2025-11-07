F1: Se define el futuro de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1

Franco Colapinto permanecerá con el equipo Alpine para 2026 a pesar de que aún no ha sumado un punto este año en la Fórmula 1. El piloto argentino se adentrará en su primera temporada completa de la F1 en 2026 después de reemplazar al novato australiano Jack Doohan en Alpine previo a la séptima carrera del año en Imola en mayo, inicialmente con un contrato de cinco carreras.

“Estamos trabajando cada vez mejor”, dijo Colapinto en un video publicado el viernes por Alpine. “Creo que cuando se gana constantemente no se aprende mucho, pero cuando se atraviesan dificultades, cuando se obtienen resultados complicados, es cuando realmente se aprende mucho más”, dijo de cara a la temporada 2026 de F1.

La decisión se anunció antes del Gran Premio de Brasil de F1 que se disputará el domingo. Se trata de la carrera más cercana a casa para los aficionados argentinos de Colapinto, muchos de los cuales viajan a Sao Paulo.

“Es muy especial y oportuno hacer este anuncio acá en Brasil este fin de semana”, destacó Colapinto. ”Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo”.

Colapinto y Doohan son los únicos pilotos sin puntos en 2025. Pierre Gaslty, el compañero de equipo de Colapinto y que suma 20 puntos, firmó una extensión hasta 2028 en septiembre.

Con un mejor resultado de 11mo este año, Colapinto logró su último punto en octubre de 2024 con Williams, donde reemplazó a Logan Sargeant a mitad de temporada para Logan Sargeant.

Alpine publicó en X que Colapinto “completa nuestra formación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulaciones”.

El piloto de reserva Paul Aron había sido considerado un posible candidato para reemplazar a Colapinto después de que el estonio participara en sesiones de práctica para Alpine y Sauber.

Promover a un novato como Aron habría puesto a Alpine fuera de sintonía con otros equipos que han buscado estabilidad y experiencia en sus alineaciones antes de los cambios radicales en las regulaciones de diseño de los autos de F1 para la próxima temporada.

“Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara señal de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco mientras continúa evolucionando como piloto”, señaló Flavio Briatore, el director de Alpine. ”Ha sido un año muy duro para todo el equipo y no ha sido el escenario más fácil para destacar, sin embargo, Franco y Pierre han hecho todo lo necesario para ayudar al equipo a estar en la mejor posición posible de cara a la próxima temporada”.

aar