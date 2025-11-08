¡Insólito! Piastri, Colapinto y Hülkenberg tienen brutales choques en la misma curva al mismo tiempo y así quedaron los carros (VIDEO)

Piastri, Colapinto y Hülkenberg tienen brutal choque al mismo tiempo en el sprint del GP de Brasil de F1

Se tuvo una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil de F1, pues los pilotos Oscar Piastri, Franco Colapinto y Nico Hülkenberg chocaron en la misma curva del Autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos, dejando graves daños en sus carros, en especial el de McLaren y el de Alpine.

Si el cierre de temporada estaba siendo un desastre para Oscar Piastri, lo que menos necesitaba era un accidente. Las condiciones del clima en Brasil provocaron que el volante australiana no pudiera controlar el carro y se terminó por impactar contra el muro de contención. Pero no fue el único en tener el accidente en ese lugar, pues en lapso menor a 30 segundos hubo dos más que se estrellaron ahí mismo.

Choque de Piastri, Hulkenberg y Colapinto pic.twitter.com/D9iMneeMqN — Milagros (@Milufernandez23) November 8, 2025

Le siguió el alemán Nico Hülkenberg, quien se salió en la misma curva con diferencia de pocos segundos. El conductor de Kick Sauber también perdió el control del monoplaza, pero se fue contra toda la hierba, lo que provocó que tomara un poco de impulso y su coche se estampó con el muro fue menor. Aunque él pudo darle vuelta al monoplaza y regresó a la pista.

El último y el que se llevó más daño fue el argentino Franco Colapinto, quien pisó el piano de la pista con agua. El volante sudamericano no tuvo el control y chocó con más fuerza en el mismo lugar. El auto de Alpine se impactó contra el muro y quedó destrozado. La única buena noticia es que Colapinto no chocó con los otros dos carros que estaban ya accidentados.

Piastri choca y Norris gana la sprint en Brasil

Lando Norris ganó la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y amplió su ventaja en la carrera por el campeonato de pilotos a nueve puntos después de que su compañero de equipo y principal rival, Oscar Piastri, no lograra completar las 24 vueltas en la histórica y parcialmente mojada pista de Interlagos.

Norris, quien comenzó desde la pole position, sumó ocho puntos y ahora tiene 365 en la clasificación. Piastri se mantiene con 356 puntos antes de la carrera.

El piloto de McLaren terminó por delante de Kimi Antonelli y George Russell de Mercedes en una carrera sprint que también estuvo marcada por accidentes, incluido un fuerte golpe del favorito local Gabriel Bortoleto contra el muro en la última vuelta.

Max Verstappen de Red Bull terminó en la 4ª posición. Norris viene de una victoria en Ciudad de México. Para la pole del sprint, Norris superó a Antonelli por solo 0.097 segundos y Piastri quedó apenas 0.185 segundos detrás.

Piastri ha tenido dificultades últimamente; no ha ganado en cinco carreras y no ha llegado al podio desde Monza en Italia hace dos meses, cuando terminó tercero.

Verstappen, quien aspira a convertirse en el cuarto piloto en ganar cinco títulos mundiales, sabe cómo ganar en Brasil después de victorias en 2019, 2023 y 2024, cuando luchó desde la 17ª posición al inicio.

