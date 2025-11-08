Lando Norris se queda con la pole position del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Lando Norris está teniendo un cierre de temporada espectacular y en el Gran Premio de Brasil logra quedarse con la pole position de la parrilla de salida, acercándose cada vez más al título del Campeonato de Pilotos, pues Max Verstappen quedó fuera en la Q1 de la clasificación.

El piloto británico marcó un tiempo de 1:09.511 para ser el mejor de la qualy; detrás de él culminó Andrea Kimi Antonelli y el tercer lugar lo adjudicó Charles Leclerc. La carrera en Interlagos podría marcar la diferencia entre Norris y el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos.

En la primera ronda de la clasificación quedaron fuera los siguientes pilotos: Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto, quien no participó en la qualy por el terrible choque que sufrió en la carrera sprint.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT INTERLAGOS!!!



A stunning final lap when it mattered 💪 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/AIJvPPS7LY — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

En la segunda ronda para definir la parrilla de salida del Gran Premio de Brasil, Carlos Sainz, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Alexander Albon y Fernando Alonso fueron los volantes que definieron su lugar, desde el decimosexto hasta el onceavo puesto, respectivamente.

Lando Norris podría conseguir su segunda victoria consecutiva después de quedar en el primer lugar en el Gran Premio de México, aunque tendrá la presión de Leclerc y Antonelli detrás de él, ya que no tendrá que preocuparse por Max Verstappen, quien tendrá que realizar un arduo trabajo desde la posición 16 de la parrilla.

Esta fue la sexta pole position de Lando Norris en la temporada; las otras cinco fueron en Australia, Mónaco, Austria, Bélgica y México. Además, en caso de ganar, sería su séptima victoria en la campaña, sumando otros 25 puntos para su causa personal.

Andrea Kimi Antonelli sale en segundo en busca de su primera victoria

La sorpresa de la tarde fue la de Andrea Kimi Antonelli quedándose con el segundo puesto de la clasificación para largar desde la primera fila en el Gran Premio de Brasil, en busca de su primera victoria de la campaña.

En su último intento, el piloto italiano quedó a 0.174 segundos por detrás de Lando Norris, dejando a Leclerc en tercero y mandando a Oscar Piastri hasta el cuarto lugar de la parrilla de salida, dándole una alegría a Mercedes este fin de semana.

Si no llega su primera victoria, Antonelli podría sumar su segundo podio en su carrera, la cual inició este 2025. Su primer gran logro fue en el Gran Premio de Canadá cuando culminó en la tercera posición.

