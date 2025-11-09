Se confirma la peor noticia para Kevin Mier y el Cruz Azul; la reacción de la afición no es la esperada

El portero colombiano Kevin Mier salió lesionado en el duelo entre Cruz Azul y Pumas, que se realizó este sábado. Este domingo se confirmó la peor noticia para el arquero de La Máquina, quien tiene una fractura y se pederá todo lo que resta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

De acuerdo con el periodista Adrián Esparza Oteo, insider de Cruz Azul, “Se confirma lo que mencionábamos ayer” y Kevin Mier está lesionado de gravedad. “Fractura para el arquero colombiano. Pésimas noticias”, comentó en su cuenta de X.

Kevin Mier, portero del Cruz Azul y de la Selección Colombiana, tiene una fractura de tibia, provocada por una entrada del jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla. La Máquina buscará que el futbolista felino sea inhabilitado por la lesión que le generó a su cancerbero.

¿Cómo fue la lesión de Kevin Mier?

La lesión de Kevin Mier fue al minuto 47, cuando intentaba despejar el balón. El portero de Cruz Azul pateó el esférico, pero su pierna derecha tuvo contacto con Adalberto Carrasquilla, quien se lanzó para intentar bloquear la redonda. La acción generó un contacto entre el portero y el mediocampista. El colombiano fue sustituido por Andrés Gudiño.

Kevin Mier tiene un promedio de un gol permitido por encuentro, pues tiene 17 en contra en el Apertura 2025. No fueron más porque dejó el partido ante Pumas antes de que el cuadro universitario ganara por marcador de 3-2, lo que permitió que los del Pedregal ingresaran a Play-In.

El colombiano tiene un total de 92 goles recibidos como guardameta del Cruz Azul. El sudamericano se sumó a las filas de La Máquina celeste a inicios del 2024, incluyendo juegos en toda clase de competencias.

Pumas remonta y vence a Cruz Azul

Pumas consiguió su boleto al play-in del Apertura 2025 de la Liga MX después de imponerse 3-2 a Cruz Azul, en un duelo en el que caía 2-1 hasta el minuto 80 en el Estadio Cuauhtémoc. Este resultado dejó a La Máquina en el tercer lugar y al campeón Toluca como líder.

Jorge Ruvalcaba puso en ventaja a los felinos con un espectacular gol al minuto 4. Pero 10 minutos más tarde el expuma Gabriel ‘Toro’ Fernández igualó los cartones con un remate de cabeza y después dio la ventaja a los cementeros.

Pumas reflejó su buen accionar en el complemento y su jugador de más en el minuto 80, cuando emparejó los cartones con un gol de penalti del colombiano Álvaro Angulo. Alan Medina fue el héroe de los auriazules al conseguir el gol del triunfo y el pase al play-in al minuto 85 con un remate de cabeza en un tiro de esquina.

