EU golea y Canadá empata tras sus inauguraciones

Estados Unidos se midió ante Paraguay en el tercer partido inaugural del Mundial 2026. El conjunto de las Barras y las Estrellas terminó llevándose la victoria por marcador de 4-1, en un encuentro en el que se vivió el primer autogol del torneo magno de la FIFA y el primer doblete del certamen.

Desde que arrancó el compromiso en el SoFi Stadium, el equipo de Mauricio Pochettino comenzó a apretar desde la salida a La Albirroja, logrando recuperar la pelota en campo rival para mantenerla lo más lejos posible de su portería. Estados Unidos resolvió el compromiso en los primeros 45 minutos del encuentro en Los Ángeles.

12 participaciones tiene EU en el certamen

El marcador se abrió al minuto 8 de juego cuando Christian Pulisic picó la pelota entre dos jugadores, llegó al área rival y cedió la esférica a Weston McKennie, quien intentó mandar un centro raso al punto de penalti. Afortunadamente para los estadounidenses, el balón lo terminó mandando al fondo de la red Damián Bobadilla, defensa paraguayo, para adelantarse en el cotejo.

El dominio por parte de los locales era notorio en el campo de juego. Al minuto 31, Folarin Balogun apareció dentro del área para aumentar la ventaja de Estados Unidos. El delantero del AS Monaco se encontró la esférica a escasos metros de la portería y solo tuvo que empujar la de gajos para el segundo tanto del compromiso.

Antes de irse al descanso, Folarin Balogun volvió a marcar en el cotejo, aunque para conseguir su doblete lo hizo con una anotación de antología. El ariete de 24 años se quitó a dos rivales dentro de los 16.50 y con un remate de pierna izquierda colocó la número cinco en el ángulo izquierdo de la cabaña que defendía Orlando Gill.

El Tip: La única ocasión en la que Estados Unidos jugó ante México en el evento fue en Corea-Japón 2002.

Esta es la segunda ocasión en la que Estados Unidos es anfitrión de la Copa del Mundo. La primera vez fue en 1994, cuando no tuvieron los resultados esperados al conseguir una victoria, un empate y una derrota en la fase de grupos y en los octavos de final cayeron a manos de Brasil por la mínima diferencia con un gol de Bebeto.

Paraguay logró descontar al minuto 73 del compromiso gracias a la anotación de Mauricio Magalhães, quien dentro del área sacó un disparo cruzado para vencer a Matthew Freese tras un gran pase de Julio Enciso.

Para cerrar la fiesta estadounidense en Los Ángeles, Giovanni Reyna puso el cuarto y último tanto del partido para las Barras y las Estrellas. El mediocampista del Borussia Mönchengladbach sacó un disparo de tres dedos desde fuera del área; el guardameta de Paraguay intentó lanzarse para detener la esférica, pero ni su metro 98 de estatura le ayudó para evitar el último tanto del conjunto anfitrión.

PULISIC, artífice de las dos primeras anotaciones, controla el balón, ayer, en el SoFi. ı Foto: Reuters

Lamentablemente para la Liga MX, Alejandro Zendejas no tuvo actividad en el primer partido de su selección en la Copa del Mundo, pero se espera que el delantero del América pueda tener su debut en su primer Mundial en el próximo compromiso del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

El próximo compromiso para Estados Unidos será el viernes 19 de junio ante su similar de Australia, compromiso en el que buscarán sumar otros tres puntos a su cuenta para seguir con el paso perfecto en el Mundial 2026. Paraguay se verá las caras con Turquía el mismo día para meterse en la pelea por un puesto en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El Dato: Estados Unidos superó en su primer juego en la actual edición la cuota goleadora que logró en Qatar 2022, donde hizo tres tantos.

Paraguay, por su parte, enfrenta a los turcos con la misión de buscar su primer triunfo mundialista desde el conseguido sobre Eslovaquia (3-1) en la segunda jornada de la fase de grupos de Sudáfrica 2010.

Una derrota contra los turcos podría dejar al borde de la eliminación a los dirigidos por Gustavo Alfaro por diferencia de goles, por lo que es vital que por lo menos consigan el empate, para que en la tercera y última fecha se jueguen su clasificación ante Australia, selección que desde el ciclo para Sudáfrica 2010 se juega su boleto al certamen en las eliminatorias asiáticas.