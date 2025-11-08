Pumas remonta dramáticamente a Cruz Azul y clasifica al play-in; La Máquina termina tercera y Toluca líder

Pumas logró su boleto al play-in tras remontar a Cruz Azul en la Jornada 17 del Apertura 2025.

Pumas consiguió su boleto al play-in del Apertura 2025 de la Liga MX después de imponerse 3-2 a Cruz Azul, en un duelo en el que caía 2-1 hasta el minuto 80 en el Estadio Cuauhtémoc. Este resultado dejó a La Máquina en el tercer lugar y al campeón Toluca como líder.

Jorge Ruvalcaba ilusionó muy temprano en el juego a los aficionados auriazules al poner en ventaja a los felinos con un espectacular gol al minuto 4. Pero 10 minutos más tarde el expuma Gabriel ‘Toro’ Fernández igualó los cartones con un remate de cabeza.

⚽🔥 ¡DE PENAL! Álvaro Angulo empata y Pumas sueña con el play-in#MegaFutbol pic.twitter.com/b08TQK664g — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

🔥😱 ¡MILAGRO FELINO! Alan Medina marca el 3-2 y se está vistiendo de héroe#MegaFutbol pic.twitter.com/ecEdKBFrkD — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

🔥⚽ ¡DOBLETE DEL TORO! Cruz Azul logra la voltereta con un golazo del delantero#MegaFutbol pic.twitter.com/58pjyhqI2j — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

El ‘Toro’ apareció por segunda vez en la noche al 19′ al definir con un zurdazo por abajo tras asistido por Charly Rodríguez para que Cruz Azul le diera la vuelta al duelo.

Kevin Mier enciende las alarmas en Cruz Azul

No fue una buena noche para el Cruz Azul, pues el portero colombiano Kevin Mier abandonó la cancha en los últimos instantes del primer tiempo tras una lesión derivada de una fuerte barrida de Adalberto Carrasquilla, quien solamente fue amonestado.

El cancerbero sudamericano salió en camilla de la cancha y fue reemplazado por el mexicano Andrés Gudiño, quien tuvo actividad por segunda vez en el campeonato luego de su participación en el triunfo de 2-1 sobre América en la Jornada 13.

Cruz Azul se quedó con uno menos al minuto 65 por la expulsión de Lorenzo Faravelli por una absurda falta en media cancha sobre Santiago López.

Vibrante remontada de Pumas ante Cruz Azul

Pumas reflejó su buen accionar en el complemento y su jugador de más en el minuto 80, cuando emparejó los cartones con un gol de penalti del colombiano Álvaro Angulo.

Alan Medina fue el héroe de los auriazules al conseguir el gol del triunfo y el pase al play-in al minuto 85 con un remate de cabeza en un tiro de esquina.

