Efraín Juárez se molesta y responde a la gente de Cruz Azul: “dejen de joder” (VIDEO)

Efraín Juárez logró una importante victoria con los Pumas sobre el Cruz Azul para meterse en el último puesto del play-in, pero una falta de Adalberto Carrasquilla sobre Kevin Mier generó la controversia en el cotejo y la molestia de la directiva de la Máquina, por lo que pidieron la inhabilitación del mediocampista panameño y el técnico mexicano mandó un contundente mensaje sobre lo ocurrido.

“No la he visto, la verdad que no, no la veo ahí, estaba hablando con alguien más y no la veo, y sería cuestión nosotros también tendremos que pedir la inhabilitación del tipo que no sé quién se le cae encima a Macías. Ah, Paradela, por favor, creo que si mi equipo se ha mostrado mucho siempre con circunstancia, pero nunca mala leche, es futbol, vamos a dejarnos de joder", expresó el técnico mexicano tras la victoria ante Cruz Azul.

Kevin Mier sufre terrible lesión y se perderá la liguilla del Apertura 2025

Se jugaba el tiempo de compensación del primer tiempo del Cruz Azul vs. Pumas, cuando Kevin Mier tenía la pelota en sus pies y mandó un servicio largo para los delanteros de la Máquina; sin embargo, en ese momento apareció Adalberto Carrasquilla con una terrible barrida que terminó impactando cerca del tobillo del colombiano.

En ese momento, el arquero de los Cementeros cayó al césped y sus compañeros pidieron las asistencias médicas para atender a Kevin Mier. El guardameta no pudo continuar en el compromiso y en su lugar entró Andrés Gudiño para defender el arco del Cruz Azul.

Después del cotejo en el Estadio Cuauhtémoc, circularon algunos videos de Kevin Mier saliendo en muletas del recinto y este domingo se dio a conocer que el colombiano sufre una fractura de tibia, por lo que se perderá la liguilla del Apertura 2025 y se encienden las alarmas en la Selección de Colombia de cara a la Copa del Mundo 2026.

Viendo la repetición de la entrada de Adalberto Carrasquilla sobre Kevin Mier, es INCREÍBLE que el árbitro Fernando Hernández no la haya juzgado con tarjeta roja.



Ahora le harán estudios al arquero colombiano para descartar una lesión seria y el club celeste analizará medidas. pic.twitter.com/nczO5THDRX — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) November 9, 2025

Efraín Juárez ya se prepara para afrontar el play-in de la Liga MX

Los Pumas, con su victoria ante el Cruz Azul, lograron avanzar directo al play-in del Apertura 2025, para pelear por su boleto en la fiesta grande del futbol mexicano, aunque para conseguirlo tendrán que ganar dos encuentros seguidos en esta fase.

El primer rival de los Universitarios en la siguiente fase podría ser Juárez o Pachuca, dependiendo del resultado de los Tuzos en su último encuentro ante Santos. Pase lo que pase, los auriazules tendrán que visitar en dos ocasiones, pero ante los Bravos ya se midieron en el play-in del Clausura 2025.

En caso de avanzar a la liguilla de la Liga MX, el equipo de Efraín Juárez se medirá ante el primer lugar de la tabla general, así que en los cuartos de final se podrían ver las caras ante el Toluca, el actual campeón del futbol mexicano.

