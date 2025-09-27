¿Por qué Toño de Valdés fue hospitalizado de emergencia y cuál es su estado de salud?

Toño de Valdés reveló que fue hospitalizado y operado de emergencia tras sentir un dolor en el estómago.

El reconocido comentarista y periodista deportivo Toño de Valdés, uno de los integrantes más importantes de TUDN, generó preocupación luego de que reveló que fue hospitalizado de emergencia porque le descubrieron aneurismas después de que presentó un dolor en el estómago, del cual en un inicio no pensó que fuera tan grave.

Toño de Valdés, en una edición del podcast Amigos con Enrique Burak, dio a conocer que se resistía a ir al hospital debido a que siempre ha sido muy temeroso, pero que cuando lo revisaron en urgencias le descubrieron tres aneurismas.

“De un dolor de estómago terminamos en urgencias. Descubrieron aneurismas, que son totalmente asintomáticas, pero si se revientan son mortales; son cosas muy peligrosas”, comentó al respecto el experimentado comentarista de 64 años de edad.

¿Qué fue lo que provocó el dolor de estómago en Toño de Valdés?

Toño de Valdés reveló que los médicos que lo atendieron en el hospital le encontraron piedras en la vesícula, y justamente eso fue lo que derivó en que sintiera el dolor en el estómago.

“(Las piedras) provocaron el dolor (de estómago) justamente. No quiero que esto sea una práctica de cada dos meses”, agregó el experimentado y reconocido integrante de TUDN.

Toño de Valdés aseguró que su recuperación postoperatoria fue conforme a lo esperado y poco tiempo después se consideró que el peligro tras este difícil momento ya había pasado, por lo que pudo volver a la normalidad y retomar sus actividades.

¿Qué es un aneurisma, la razón por la que hospitalizaron a Toño de Valdés?

Un aneurisma, mal que provocó el dolor de estómago por el que Toño de Valdés fue hospitalizado de emergencia, es un ensanchamiento o dilatación anormal en la pared de una arteria, lo cual ocurre debido a una zona débil en el vaso sanguíneo.

Si un aneurisma crece puede llegar a romperse, lo que a su vez podría causar una hemorragia interna grave y derivar en una situación más complicada, al grado de que puede ser mortal.

A Toño de Valdés le descubrieron a tiempo los tres aneurismas que tenía y para su fortuna y la de sus seguidores todo quedó en una mala experiencia que espera no volver a vivir.

