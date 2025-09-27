¡Histórico! Max Verstappen gana en su debut en GT3 en Nürburgring a bordo de un Ferrari

El piloto neerlandés Max Verstappen no deja de ganar carreras y quedó claro que su talento no se limita a la Fórmula 1 (F1), pues el León debutó este fin de semana, aprovechando que no hay carrera en la máxima categoría, en la GT3 dentro de la Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) y lo hizo con una actuación dominante en el mítico Nordschleife.

El conductor de Países Bajos estuvo al volante de un Ferrari 296 GT3 del equipo Emil Frey Racing, compartido con el británico Chris Lulham, y el tetracampeón del mundo de F1 consiguió su primera victoria, impresionando al mundo del automovilismo.

Max Verstappen WINS his debut GT3 race at the Nürburgring



The Lion rules the Nordschleife now. pic.twitter.com/Oykot6eHEe — RBR Daily (@RBR_Daily) September 27, 2025

Max Verstappen tuvo un gran primer episodio en su nueva etapa dentro de otra categoría del automovilismo. El volante de Red Bull Racing en F1 partió en el tercer lugar de la parrilla de salida en la GT3 y de inmediato adelantó a los líderes.

“¡¡Fue divertido!!! Me sentí genial de volver al Nordschleife y ganar junto a Chris ¡Hasta la próxima!“, compartió Max Verstappen en su cuenta de X tras la competencia.

🙌 That was fun!!! Felt great to be back at the Nordschleife and to take the win together with Chris 💪 Until next time! pic.twitter.com/bKgOucHvUa — Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 27, 2025

¿Cuándo corre Max Verstappen en la F1?

Max Verstappen pudo competir en la GT3 porque este fin de semana no hay carrera en la Fórmula 1. La máxima categoría del deporte motor se reanuda en Singapur el fin de semana del 3 al 5 de octubre.

Verstappen es el último ganador de la actual temporada de la F1. El neerlandés cruzó primero la línea de meta del Gran Premio de Azerbaiyán, quien mantiene viva la pelea por el título de la F1 y no deja de soñar con el quinto título al ser tercero con 255 puntos.

Simply lovely!!! Very happy with this pole in such a difficult qualifying 🙌 Well done @redbullracing 💪 pic.twitter.com/oXXfAlidmN — Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 20, 2025

El líder del campeonato de la F1 sigue siendo Oscar Piastri, quien suma 324 puntos en la temporada y se consolida en la primera posición actual en el campeonato de pilotos, aunque su distancia con su más cercano perseguidor se recortó.

Por detrás, en segundo lugar se encuentra Lando Norris, quien ya está a solo 25 puntos de su compañero de equipo. Estar a 25 unidades significa que está solo a una victoria de distancia.

Es la primera vez en seis carreras, desde el GP de Canadá, que los pilotos de McLaren no terminan en el podio. Solo en el Circuito Gilles Villeneuve y en Bakú Lando Norris y Oscar Piastri quedaron fuera de los tres más rápidos.

