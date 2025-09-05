¡HAY TIRO! Papá de Max Verstappen lanza imperdonable insulto al padre de Checo Pérez

A pesar de que Checo Pérez salió de Red Bull Racing hace un año, los problemas entre los papás de Max Verstappen y el mexicano continúan al día de hoy, pues el padre del tetracampeón del mundo de la Fórmula 1 llamó “cobarde” a Antonio Pérez Garibay.

Hace unas semanas, el papá de Sergio Pérez habló para los micrófonos de la prensa; el exdiputado aseguró que las condiciones entre su hijo y Max Verstappen no eran las mismas, además de expresar que, sin su hijo, el volante neerlandés no hubiera sido campeón de la Fórmula 1.

“Checo corrió para Red Bull durante cuatro años. ¿Cuántos años ganó Red Bull el campeonato? Cuatro años. Checo Pérez convirtió a Verstappen en campeón. Si Checo hubiera tenido el mismo coche, ahora sería campeón del mundo".

“@SChecoPerez estuvo cuatro años en RB. ¿Cuántos años fue campeón RB? Los cuatro. Esperemos que continúen los próximos cuatro [siendo campeones] sin ‘Checo’.



‘Checo’ Pérez hizo campeón del mundo a VER. Si a ‘Checo’ Pérez le hubieran dado el Fórmula 1 que le dieron el primer… pic.twitter.com/msHTOGiB7R — PrimeF1 (@PrimeF1__) September 2, 2025

La terrible respuesta por parte del padre de Max Verstappen

Las declaraciones de Antonio Pérez Garibay sobre su hijo y Max Verstappen llegaron hasta los oídos de Jos Verstappen, quien no se guardó nada y en su cuenta de X insultó al padre de Checo Pérez.

El expiloto de Fórmula 1 respondió a una nota publicada por un medio neerlandés especializado en la categoría reina del automovilismo, tachando al padre de Checo Pérez como un “cobarde” y asegurando que a los dos les dieron las mismas herramientas para correr.

Jos Verstappen escribió. “Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador”. Recordemos que para la Temporada 2026 de la Fórmula 1, Antonio Pérez Garibay y el padre de Max Verstappen se volverán a ver en el paddock.

Wat een sukkel is dat. Hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen Maar moet gewoon gas geven — Jos Verstappen (@MaVic009) September 5, 2025

Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1 después de un año de descanso

Sergio Pérez salió de Red Bull Racing en 2024 y se quedó sin asiento para la actual temporada, pero después de una larga espera, Cadillac anunció a sus dos pilotos para la próxima campaña y el mexicano volverá a correr en la categoría reina del automovilismo.

Checo Pérez volverá para disputar los últimos momentos de su carrera en la Fórmula 1 junto a Valtteri Bottas, aunque como estarán en una escudería novata, la misión de quedar en los primeros lugares será difícil, pues el nivel que están mostrando los McLaren esta temporada es impresionante.

Pase lo que pase, los mexicanos están muy emocionados de que llegue la próxima campaña, para volver a ver al piloto mexicano en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez en busca de ganar el Gran Premio de México.

DCO