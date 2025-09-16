Más de 18 millones de espectadores vieron el Clásico de México por TelevisaUnivision

Cifra récord de espectadores

El Clásico de México en el Apertura 2025 superó los 18 millones de espectadores, una cifra récord para la fase regular de la Liga MX.
El Clásico de México en el Apertura 2025 superó los 18 millones de espectadores, una cifra récord para la fase regular de la Liga MX. Foto: TelevisaUnivision
TelevisaUnivision reportó que 18.2 millones de espectadores siguieron la transmisión del Clásico de México entre América y Chivas durante la Jornada 8 del Apertura 2025. La impresionante cifra de televidentes que alcanzó la compañía, confirmó el encuentro como el más visto en el país durante este año dentro de la fase regular de la Liga MX.

El emotivo partido disputado el sábado ante una espectacular entrada en el Estadio Azulcrema, en el que Chivas logró una sorpresiva victoria por marcador de 2-1, confirmó el liderazgo de TelevisaUnivision en la transmisión de partidos de fútbol en México.

La transmisión del encuentro contó con la narración de Andrés Vaca, así como del análisis y comentarios de David Faitelson, Tania Rincón y Damián “Ruso” Zamogilny. Además, Ana Caty Hernández estuvo en cancha enriqueciendo la experiencia para los millones de televidentes.

