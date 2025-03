Poncho De Nigris manda al hospital a Enrique Burak y se rompe tibia y peroné; “el idiota de Enrique” (VIDEO)

El periodista deportivo Enrique Burak así como tiene historias para contar sobre los deportes y todos los eventos que ha cubierto, también cuanta con historias personales y laborales muy icónicas y precisamente a lado de Toño de Valdés y Pepe Segarra ha vivido muchísimas, por lo que relató cuando Poncho De Nigris, actor y modelo, lo mandó al hospital.

En un programa en el canal de YouTube de Toño de Valdés en el que estuvieron como invitados Enrique Burak y Pepe Segarra (los tres amigos con son conocidos); Burak relató la ocasión en la que Poncho De Nigris lo mandó al hospital, pues se encontraban jugando un partido de futbol americano en el Tec de Monterrey.

Enrique Burak inició su historia hablando de Javier Alarcón, ex jefe de Televisa Deportes, quien le pidió a él y a Toño ir a jugador un partido de americano en el Tec de Monterrey con otros de sus compañeros ante algunos artistas invitados de Televisa.

“Recuerdo que Javier (Alarcón) nos dijo que Toño y yo debíamos de jugar, pues éramos la imagen del futbol americano y el lunes viajábamos a Tampa y ese viernes habían organizado un juego en el Tec entre gente de Televisa Deportes y algunos artistas y fue cuando dije ‘sólo hago una jugada y me salgo’”, reconoció.

Enrique Burak reconoce que no quería jugar previo a viajar

El comentarista aseguró que él quería entrar un ratito y después se iba a salir, pues conoce sus capacidades y sabía que no podía hacer mucho para ayudar a su equipo, pero recordó que Memo Schutz era el quarterback del equipo.

“Lazó un pase largo, largo, y ahí voy corriendo, lógico que no lo alcance, y fue Poncho De Nigris quien interceptó ese pase y no sé como el idiota de Enrique decidió correr detrás de él y en ese momento siento un golpe y me estrelló en Poncho y tuve una lesión de tibia y peroné”.

Enrique Burak también recordó que en ese momento se acabó el juego y todos empezaron a gritar para pedir una ambulancia y que alguien se le acercó y le dijo que quién lo operaría y “yo en ese momento no me importaba nada y sólo estaba nervioso porque el lunes teníamos que viajar”.

Por su parte, en su cuenta de Instagram en donde se subió la anécdota Poncho De Nigris respondió al video y aseguró que él no le hizo nada.

“Yo que??? Se cayó solo jajaja abrazo de gol. Buenas anécdotas hace 20 años”, comentó el mayor de los De Nigris.