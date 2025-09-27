Kun Agüero y papá de Lamine Yamal se encuentran y tienen una intensa pelea donde se dan con todo

Lamie Yamal, jugador de 18 años de edad, es una figura polémica en el deporte, pues a su corta edad causa división de opiniones por sus actuaciones dentro de las canchas, por su vida fuera de ella y por los comentarios que realiza su padre, quien supuestamente tuvo una fuerte pelea con el exjugador argentino Sergio “Kun” Agüero.

Fue en redes sociales en donde Mounir Nasraoui, papá del jugador del Futbol Club Barcelona, y el Kun Agüero habrían intercambiado palabras. Las declaraciones fueron reunidas por una cuenta en Instagram, que solo compartió la pelea, pero no dio contexto del por qué inició la batalla con palabras.

El supuesto intercambio de palabras entre el Kun Agüero y Mounir Nasraoui

“Fua, que negro cabeza resultó ser el papá de Lamine Yamal”, dijo Sergio Agüero, pero no contaba con que Mounir Nasraoui le respondiera. Desde lo que parece ser la cuenta oficial de Nasraoui, que es @hustle_hard_304, y de la oficial del exfutbolista, @kunaguero, fue que se lanzaron los mensajes.

“¿Pero quién es este chavalin?” Fíjate si te funciona bien el corazón tío que la palmas jaja", respondió Mounir Nasraoui. “Cállate marroquí, que si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle”, habría dicho el exjugador argentino.

¿Fue real la pelea entre el papá de Lamine Yamal y el Kun Agüero?

La cuenta de Instagram que compartió la pelea entre el papá de Lamine Yamal y el Kun Agüero no dio más detalles de en dónde ni cómo empezó este supuesto intercambio, pero las fotos de las cuentas de Instagram y los usuarios son los reales.

Sin embargo, no hay un posicionamiento oficial por parte de Mounir Nasraoui ni de Sergio Agüero, por lo que esta pelea entre estas dos figuras podría no ser real.

¿Quién es el papá de Lamine Yamal?

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y de la Selección Española, es de origen marroquí, una persona que se le ve cercana a su hijo y quien no teme en expresar públicamente lo que piensa, aunque esto genere controversia, como lo que pasó en el Balón de Oro.

Cuando Lamine Yamal quedó en segundo lugar del Balón de Oro 2025, detrás de Ousmane Dembélé, Mounir expresó públicamente su molestia. Dijo que este resultado fue un “daño moral” porque, a su juicio, su hijo merecía ganar y que hubo algo extraño en el proceso de votación.

