Así luce la tribuna VIP del Estadio Azteca, ya sin el escudo del América (FOTOS)

El inmenso escudo del América ya no luce en el remodelado Estadio Azteca.

El escudo del América desapareció en la remodelación del Estadio Azteca, pues en la tribuna VIP del recinto ya no lucirá el mismo durante la celebración del Mundial del 2026. Esta cabecera lució durante años el inmenso logo de las Águilas, pero a partir de marzo será reemplazada por esta tribuna.

En redes sociales circulan imágenes de como luce la anterior cabecera, en la que se construye una tribuna VIP lateral baja, misma que será la zona más cara del Coloso de Santa Úrsula y que tendrá también las secciones de honor para FIFA e invitados.

Nuevas imágenes de la construcción de la tribuna VIP lateral baja del Azteca.

Justo en medio saldrán los equipos al campo ahora.

Está será la zona mas cara del estadio y tendrá las secciones de honor para FIFA e invitados. pic.twitter.com/jjw2KATOd1 — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) November 19, 2025

Las obras de remodelación en el Estadio Azteca comenzaron en a mediados del 2024, prácticamente dos años antes del arranque del Mundial del 2026, evento en el que el recinto de Tlalpan se convertirá el primero de la historia en ser sede de tres inauguraciones mundialistas.

¿Cuándo fue el último juego del América en el Estadio Azteca?

El América no juega en la cancha del Estadio Azteca desde el 26 de mayo del 2024, cuando se impuso 1-0 al Cruz Azul en la final de vuelta del Clausura 2024 para proclamarse bicampeón de la Liga MX.

Henry Martín marcó de penalti el único gol con el que las Águilas se impusieron a La Máquina para ganar el marcador global por 2-1 tras el empate 1-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Aquel fue también el más reciente encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Azteca, pues poco tiempo después comenzaron las obras de remodelación en el mismo.

¿Cuándo se reinaugura el Estadio Azteca?

El 28 de marzo del 2026 será el día de la reinauguración del Estadio Azteca, poco menos de tres meses previos al arranque de la Copa del Mundo.

La reapertura del histórico inmueble será en un partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, aunque esto último todavía no ha sido confirmado por la Federación Mexicana de Futbol. Los lusitanos son uno de los 12 conjuntos europeos que clasificó de manera directa al Mundial del 2026.

México y Portugal serán dos de las 12 cabezas de serie en el sorteo de la Copa del Mundo, a celebrarse el próximo 5 de marzo, lo que significa que no podrán compartir grupo.

EVG