Mundial 2026: Estas son las exóticas selecciones que debutarán en la Copa del Mundo 2026

El Mundial tendrá cuatro selecciones debutantes y aún se pueden sumar algunas más.

Curazao, Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán son las exóticas selecciones que debutarán en la Copa del Mundo del 2026 del próximo año, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, que serán anfitriones de la primera edición del torneo que cuente con la participación de 48 selecciones.

Curazao fue la gran sorpresa en las eliminatorias de Concacaf, como lo fue Cabo Verde en África, mientras que Uzbekistán y Jordania fueron las revelaciones en las clasificatorias asiáticas hacia el magno evento del año entrante.

Así llegó la pequeña isla de Curazao al Mundial 2026

Curazao es una isla del Caribe que tiene apenas 165,000 habitantes, lo que la convierte en la nación más pequeña de todas las que participarán en la Copa del Mundo del 2026.

La selección caribeña consiguió su boleto directo a la competencia tripartita luego de terminar líder del Grupo B de la última fase de las eliminatorias de Concacaf con 12 puntos, arriba de Jamaica (11), Trinidad y Tobago (7) y Bermudas (1).

Curazao comenzó su camino rumbo al Mundial 2026 en la segunda ronda de las clasificatorias de la zona, en la que acabó en el primer lugar del Grupo C por arriba de Haití, Santa Lucía, Aruba y Barbados.

Uzbekistán llega al Mundial 2026 después de ocho intentos

Ocho intentos fallidos tuvo Uzbekistán para clasificar a la Copa del Mundo antes de lograr el objetivo en las eliminatorias de Asia rumbo al Mundial del 2026. Accedieron al certamen con un registro de seis triunfos, cuatro empates y una derrota, la cual fue a manos de Qatar.

Los uzbekos sumaron 21 unidades en la tercera ronda clasificatoria para terminar en el segundo sitio del Grupo A solamente atrás de Irán, que obtuvo dos unidades más en el proceso.

Uzbekistán selló su pase de manera directa a la Copa del Mundo del 2026 con un empate sin goles en calidad de visitante contra Emiratos Árabes.

Jordania, otra de las caras nuevas de Asia en el Mundial 2026

El de Jordania es un caso similar al de Uzbekistán. Los jordanos accedieron al Mundial 2026 con su segundo lugar en el sector B de las eliminatorias asiáticas luego de sumar 16 puntos, seis menos que el líder Corea del Sur.

Jordania registró cuatro triunfos, cuatro igualadas y dos descalabros en la tercera ronda de Asia, luego de que en la segunda fase clasificatoria terminó a la cabeza del Grupo G por encima de Arabia Saudita.

Cabo Verde da la sorpresa en África rumbo al Mundial 2026

Cabo Verde fue la revelación en las eliminatorias africanas hacia la Copa del Mundo del 2026, donde terminó en el primer sitio del Grupo D arriba de Camerún y Angola, dos selecciones con experiencia en el magno evento.

Los Tiburones Azules sumaron 23 unidades de 30 posibles luego de obtener siete victorias, dos empates y una sola derrota para hacer historia e instalarse en su primera Copa del Mundo.

