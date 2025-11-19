Aún no entiendes cómo se juega el repechaje del Mundial 2026; aquí te contamos todo PASO A PASO

Quedan seis lugares disponibles para el Mundial 2026, los cuales se definirán en el repechaje intercontinental, el cual se llevará a cabo en Guadalajara y Monterrey, entre algunas selecciones que buscan su primera participación en una Copa del Mundo.

La FIFA decidió cambiar lo que era el repechaje de ida y vuelta, para que las selecciones participantes disputen un minitorneo para definir los últimos seis boletos para el torneo más prestigioso del mundo, y al ganador a partido único.

Los países que participarán en este repechaje intercontinental son: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam. Cabe recalcar que los equipos de UEFA quedan fuera de este torneo, porque la misma confederación define los últimos cuatro boletos disponibles.

Así se jugará el repechaje intercontinental del Mundial 2026

Es la primera vez en la historia de los repechajes mundialistas que se va a llevar a cabo con un nuevo formato, el cual beneficia a las selecciones que estén mejor rankeadas en la lista de la FIFA, pues están mas cerca de quedarse con el boleto al Mundial 2026.

Los primeros encuentros serán un tipo de semifinales, dos encuentros entre cuatro equipos con el menor ranking de la FIFA, que son: Jamaica, Bolivia, Surinam y Nueva Caledonia. Los ganadores de estos dos encuentros pasarán a lo que será conocido como finales.

El minitorneo de la FIFA tendrá dos finales, que será entre los dos ganadores de las semifinales y las dos selecciones con el mejor ranking de la FIFA, que son República Democrática del Congo e Irak. Los ganadores de estas finales adjudicarán los últimos dos boletos para la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde serán los partidos del repechaje intercontinental?

Las selecciones que participan en el repechaje intercontinental están cerca de conocer a su rival en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo. El torneo organizado por la FIFA se jugará del 23 al 31 de marzo del 2026, cuando se lleve a cabo la Fecha FIFA prevista para ese mes.

Además, como México será anfitrión de la Copa del Mundo del 2026, el organismo dirigido por Gianni Infantino le otorgó este torneo a nuestro país y el Estadio AKRON y el Estadio BBVA serán los recintos que reciban a los equipos para definir a los últimos invitados al Mundial.

Cabe recalcar que las selecciones que logren quedarse con los últimos boletos para el torneo de la FIFA ya conocerán en qué grupo les toca competir, pues en el sorteo del próximo 5 de diciembre se darán a conocer los grupos del Mundial.

