¡Oficial! Estas son las 42 selecciones clasificadas directo al Mundial 2026; así se juega el repechaje

La Copa del Mundo 2026 empieza a tomar forma. Luego de concluir la última Fecha FIFA del año se conocieron a las 42 selecciones que calificaron de manera directa a la justa que se realiza el siguiente verano en México, Estados Unidos y Canadá. Solo resta conocer los seis conjuntos que accederán mediante repechaje para tener a los 48 invitados a la justa.

Los últimos boletos sin escala los repartió la Concacaf. Los afortunados fueron Panamá, Curazao y Haití.

THE BLUE WAVE SMASHES INTO THE WORLD CUP 🇨🇼 pic.twitter.com/h06giFXfQI — Concacaf (@Concacaf) November 19, 2025

Más temprano en el día, Austria, Bélgica, Escocia, España y Suiza se convirtieron en unos de los últimos conjuntos con unos de los 12 pases directos por parte de UEFA. También se conocen a las 16 selecciones que jugarán el repechaje europeo, que tan solo entrega 4 lugares más, para un total de 16 equipos en la Copa del Mundo.

Los 42 calificados directos a la Copa del Mundo 2026

México (Anfitrión)

Estados Unidos (Anfitrión)

Canadá (Anfitrión)

Japón-AFC

Irán-AFC

Uzbekistán-AFC

Corea del Sur-AFC

Jordania-AFC

Australia-AFC

Nueva Zelanda-OFC

Argentina-Conmebol

Brasil- Conmebol

Ecuador-Conmebol

Uruguay-Conmebol

Colombia-Conmebol

Paraguay-Conmebol

Marruecos-CAF

Túnez-CAF

Egipto-CAF

Argelia-CAF

Ghana-CAF

Cabo Verde-CAF

Sudáfrica-CAF

Qatar-AFC

Inglaterra-UEFA

Arabia Saudita-AFC

Costa de Marfil-CAF

Francia-UEFA

Croacia-UEFA

Portugal-UEFA

Noruega-UEFA

Países Bajos-UEFA

Alemania-UEFA

Escocia-UEFA

España-UEFA

Suiza-UEFA

Austria-UEFA

Bélgica-UEFA

Panamá-Concacaf

Curazao-Concacaf

Haití-Concacaf

¿Cómo se juegan los repechajes para el Mundial 2026?

La pelea por el repechaje de UEFA será imperdible, pues los que la jugarán son Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales, Bosnia y Herzegovina.

PANAMÁ REGRESA A LA COPA DEL MUNDO 🇵🇦 pic.twitter.com/w0WM05TcUV — Concacaf (@Concacaf) November 19, 2025

Le repesca europea la disputan los doce segundos lugares de la fase de grupos de la eliminatoria y los cuatro equipos que hayan sido líderes en sus sectores en la Nations League 2024-2025.

Para conocer los cruces hay que esperar al sorteo que se realiza el próximo 20 de noviembre. Las 16 selecciones están repartidas en cuatro bombos. El formato son llaves de cuatro equipos, que jugarán semifinales y una final, todo a partido único. Las cuatro selecciones que ganen sus respectivas finales estarán en el Mundial 2026.

