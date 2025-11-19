¿Cómo y dónde ver EN VIVO y GRATIS el sorteo del repechaje intercontinental del Mundial 2026?

El sorteo del repechaje intercontinental del Mundial 2026 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre, cuando seis selecciones conozcan cuáles son los últimos rivales a los que deben enfrentar en su última oportunidad por conseguir su boleto al magno evento del próximo verano.

República Democrática del Congo e Irak esperan rivales en las finales de las dos llaves de esta repesca, debido a que son las mejor posicionadas de las que la disputan en el ranking de la FIFA. Las otras selecciones son Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam.

🌍⚽️ Aún quedan lugares y estos son los equipos que sueñan con estar en la #CopaMundialFIFA.#Somos26 pic.twitter.com/rCGF8EproW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 19, 2025

¿En qué canal pasan EN VIVO el sorteo del repechaje intercontinental del Mundial 2026?

El sorteo del repechaje intercontinental del Mundial 2026 se lleva a cabo este jueves 20 de noviembre a partir de las 6:00 horas del centro de México. El evento se realizará en as oficinas de la FIFA, en Zúrich, Suiza. La transmisión en vivo desde México podrá seguirse por fifa.com y FIFA+.

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 6:00

Lugar: Oficinas de la FIFA en Zúrich, Suiza

Transmisión: fifa.com y FIFA+

Detalles a conocer en el sorteo del repechaje intercontinental del Mundial 2026

El sorteo del repechaje intercontinental del Mundial 2026 marcará el rumbo de los dos duelos de semifinales, mismas que disputarán Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam, pues Irak y República Democrática del Congo ya están instaladas en la final.

Jamaica y Surinam no se pueden enfrentar debido a que ambas pertenecen a la misma confederación (Concacaf), lo que significa que una de las dos se verá las caras con Bolivia y la otra se medirá ante Nueva Caledonia.

En el sorteo se sabrán las dos llaves de semifinales y a quién enfrentará cada uno de los ganadores en la final contra República Democrática del Congo o Irak, dependiendo el caso. De las dos finales saldrán los dos clasificados de este repechaje intercontinental al Mundial 2026.

¿En dónde se jugará el repechaje intercontinental del Mundial 2026?

Los cuatro encuentros correspondientes al repechaje intercontinental del Mundial 2026 se llevarán a cabo en México, uno de los tres países sede del magno evento.

Guadalajara (Estadio AKRON) y Monterrey (Estadio BBVA) serán las ciudades que recibirán estos partidos, lo que será un buen adelanto de lo que se verá durante la justa veraniega.

Los duelos del repechaje intercontinental del Mundial 2026 se llevarán a cabo entre el 23 y el 31 de marzo próximos.

EVG