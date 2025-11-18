¡Adentro! España clasifica directamente al Mundial 2026 luego de empate con Turquía

España clasificó directamente al Mundial 2026 tras terminar líder del Grupo E de las eliminatorias europeas.

A España le bastó un empate 2-2 en el Estadio La Cartuja de Sevilla contra Turquía para conseguir su boleto directo al Mundial del 2026, pues terminó líder del Grupo E de las eliminatorias europeas con una cosecha de 16 puntos, tres más que los turcos, que disputarán el repechaje.

Dani Olmo abrió el marcador al minuto 4 para poner en ventaja a La Furia con un disparo de derecha en el centro del área tras asistencia de Marc Cucurella.

El equipo visitante consiguió el empate antes del descanso por conducto de Deniz Gül, quien al minuto 42 marcó con un tiro raso de derecha pegado al poste izquierdo.

Turquía le dio la vuelta a la pizarra en los primeros momentos del complemento cuando al minuto 54 Salih Özcan convirtió con un remate raso de derecha fuera del área para dejar sin oportunidad a Unai Simón.

La ventaja no le duró mucho a los visitantes, pues Mikel Oyarzabal consiguió el empate para España en Sevilla al 62’ con un zurdazo.

Bélgica sella su pase al Mundial 2026 con goleada

Bélgica aseguró su boleto directo al Mundial del 2026 después de golear 7-0 a Liechtenstein en el Estadio Maurice Dufrasne en la ciudad de Lieja.

Hans Vanaken, Jérémy Doku, Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers y Charles De Ketzere (2) fueron los autores de las anotaciones de los Diablos Rojos, que terminaron líderes del Grupo F de las eliminatorias de la UEFA con 18 unidades, dos más que Gales, que disputará el repechaje tras imponerse 7-1 a Macedonia del Norte.

