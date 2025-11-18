¡Duro golpe! Pumas y Efraín Juárez viven horas de tensión, por la posible baja de su más grande estrella

Efraín Juárez, entrenador de los Pumas de la UNAM, en un partido de la Liga MX

Mientras termina la Fecha FIFA, los Pumas de la UNAM están preparando el partido de play-in que tendrán ante los Tuzos del Pachuca, pero en el interior del cuadro universitario hay incertidumbre, ya que podrían perder a su más grande estrella, el portero tico Keylor Navas, quien no llegaría a tiempo para el juego de la Liga MX.

El problema para Pumas es que Navas va a jugar el partido entre Costa Rica y Honduras, duelo clave para las aspiraciones de los ticos de asistir a la Copa del Mundo. Este compromiso provocará que el portero llegue justo a la concentración del Club Universidad y tendría problemas para alinear a Navas ante Pachuca.

Esto sería consecuencia de un requisito de la FIFA, que exige que los futbolistas tengan por lo menos 48 horas de descanso entre el final de un juego con su selección nacional y su siguiente duelo con su club. Por lo que Navas es duda para jugar ante los Tuzos.

El partido entre Costa Rica y Honduras, en donde Keylor Navas será titular, termina al rededor de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, de este martes y el calendario del Play-in de la Liga MX no beneficia a los felinos, pues el juego entre Pumas y Pachuca es el jueves a las 17:00 horas.

Pumas tiene varios jugadores convocados en esta Fecha FIFA, pues además del portero de Costa Rica, están en sus selecciones Álvaro Angulo (Colombia), Pedro Vite (Ecuador), Jorge Ruvalcaba (México) y Ángel Azuaje (Venezuela).

Pumas va por el boleto a Liguilla

Pachuca se convirtió en el rival de los Pumas en el segundo juego del play-in luego de caer 1-0 como visitante contra Santos en el último partido de la Jornada 17 del Apertura 2025.

Los Tuzos llegaron a este encuentro clasificados, pero con la oportunidad de terminar en el séptimo sitio, lo cual desaprovecharon y en ese lugar quedó Xolos, que recibirá a FC Juárez en el encuentro del play-in del cual saldrá el contrincante del sublíder Tigres en la ronda de los cuartos de final.

La dramática victoria de Pumas sobre Cruz Azul el sábado por la noche en Puebla dejó sin aspiraciones a los Laguneros, que llegaron eliminados al cotejo de ayer contra el cuadro hidalguense.

El perdedor del duelo entre Tijuana y Bravos enfrentará al vencedor entre Pachuca y Pumas en el tercer y último enfrentamiento del play-in, mismo del que saldrá el rival del campeón y líder Toluca.

aar