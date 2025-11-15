¡Bombazo mundial! De dirigir a Pumas a convertirse en el nuevo DT de un gigante sudamericano

De los Pumas, pasaría a un club de Chile

Luego de dirigir a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Liga MX, un entrenador recibió la oportunidad de trabajar en el futbol sudamericano, con un histórico equipo chileno. Se trata de Gustavo Lema, quien sería elegido como nuevo DT del Audax Italiano.

De acuerdo con diversos reportes, Gustavo Lema, quien fuera entrenador del Club Universidad, se encuentra muy cerca de ser presentado como el nuevo entrenador del Audax Italiano de Chile, que recientemente anunció la salida de Juan José Ribera.

De hacerse oficial, Lema estaría teniendo su segunda experiencia oficialcomo director técnico. La primera fue en los Pumas, en donde empezó su andar como DT principal luego que Antonio Mohamed saliera del equipo universitario. Lema era auxiliar del Turco.

🚨[EXCLUSIVO] Audax Italiano tiene negociaciones muy avanzadas con Gustavo Lema para que sea el nuevo entrenador en reemplazo del "Coto" Ribera.

*️⃣Las partes trabajan para cerrar el acuerdo y que asuma lo antes posible, de cara al partido ante Everton. pic.twitter.com/pP8Yl60mO4 — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 14, 2025

Gustavo Lema en los Pumas

23 victorias

13 empates

18 derrotas

¿Cómo fue la experiencia de Gustavo Lema en Pumas?

Luego de un gran torneo de Antonio Mohamed con Pumas, el entrenador dejó al equipo y su auxiliar, Gustavo Lema, se quedó con el mando del conjunto del Pedregal. A pesar de ello, el argentino terminó rápidamente su ciclo con los felinos.

Gustavo Lema tuvo 54 partidos con los Pumas, en donde tuvo 23 victorias, 13 empates y 18 derrotas, para un 50.6% por ciento de experiencia en el Club Universidad.

A pesar de no tener tan malos números, la afición no estaba contenta con el accionar del equipo. La desgastada relación de los fans con el técnico generó que la directiva de Pumas le diera las gracias al entrenador, quien ahora busca una nueva oportunidad.

Gustavo Lema toma el banquillo de Pumas por la expulsión de Antonio Mohamed en el Clausura 2023 ı Foto: Mexsport

Pumas busca Liguilla

Los Pumas lograron meterse al play-in en el último puesto y se medirán ante el Pachuca en el primer partido de esta fase; sin embargo, Efraín Juárez recibió la peor noticia del Apertura 2025, pues afrontará el encuentro ante los Tuzos con ocho bajas muy importantes.

Los Universitarios tendrán su encuentro ante el Pachuca el jueves 20 de noviembre y el técnico mexicano tendrá las bajas de Keylor Navas, Álvaro Angulo, Jorge Ruvalcaba, Pedro Vite, Ángel Azuaje y Adalberto Carrasquilla, quienes fueron llamados por su selección para esta Fecha FIFA.

Mientras que Efraín Juárez tampoco podrá contar con Guillermo Martínez y José Juan Macías por lesión, cabe recalcar que el canterano de las Chivas estará fuera de las canchas durante nueve meses por la rotura de ligamento que sufrió en el partido ante Cruz Azul.

aar