Alemania golea y logra su pase directo al Mundial

Con una categórica goleada de 6-0 sobre Eslovaquia en Leipzig, Alemania aseguró su boleto directo al Mundial del 2026 al terminar líder del Grupo A de las eliminatorias europeas con una cosecha de 15 puntos, tres más de los que cosecharon los eslavos, que disputarán el repechaje.

Un doblete de Leroy Sané más los tantos de Nick Woltemade y Serge Gnabry, Ridle Baku y Assan Ouédraogo dieron forma al aplastante triunfo de la Mannschaft en el duelo desarrollado en el Rea Bull Arena. Alemania ha estados en todas las ediciones de Copa del Mundo desde Brasil 1950.

Leroy Sane Brace Goal vs Slovakia



Subscribe To Our Youtube Channel: https://t.co/XaCH4GdhRR pic.twitter.com/lEjJOKjYBd — Tekkerz Football (@EpicFootba8e) November 17, 2025

👨🏽‍🍳🅰️ ASSIST DE SERGE GNABRY PARA BAKU! Alemanha 5x0 Eslováquia. https://t.co/TZ9ZCt6aQo — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) November 17, 2025

Nick Woltemade abrió el marcador al minuto 18 con un con un remate de cabeza tras un centro de Joshua Kimmich en un tiro de esquina. Serge Gnabry aumentó la distancia al 29’ con un disparo raso de derecha luego de un pase filtrado de Leon Goretzka.

Leroy Sané marcó su primer gol al minuto 36 con un zurdazo en el centro del área junto al poste izquierda tras asistencia de Florian Wirtz. Al 41’ apareció de nueva cuenta con otro disparo con la pierna izquierda, también a pase de Wirtz.

Alemania no se relaja en el segundo tiempo

Ridle Baku convirtió el 5-0 en el minuto 67 con un remate de derecha en el centro del área. Assan Ouédraogo puso cifras definitivas al 79′ con un zurdazo por abajo a pase de Leroy Sané.

A Alemania le bastaba con un empate para asegurar su lugar en el magno evento del próximo verano, pues llegó a la última jornada empatado en puntos con Eslovaquia pero con una mejor diferencia de goles.

Países Bajos también clasifica al Mundial 2026

Por su parte, Países Bajos también hizo válidos los pronósticos al imponerse 4-0 a Lituania en Ámsterdam para acceder a su decimosegundo Mundial de la FIFA.

Tijjani Reijnders abrió los cartones para poner en ventaja a los de casa en el Johan Cruyff Arena con un tiro de derecha en el centro del área al minuto 16 luego de un pase filtrado de Frenkie de Jong.

El marcador se volvió a mover hasta el segundo tiempo, cuando Cody Gakpo puso el 2-0 al 58’ con un penalti tras una mano de Artemijus Tutyskinas. Dos minutos después apareció Xavi Simons para el 3-0 con un disparo de derecha.

Donyell Malen hizo más grande la diferencia en favor de Países Bajos al minuto 62 con un disparo de zurda en el centro del área luego de recibir un pase de Tijjani Reijnders en un contragolpe.

Alemania golea y logra su pase directo al Mundial ı Foto: Especial

OTROS RESULTADOS

Países Bajos 4-0 Lituania

Malta 2-3 Polonia

República Checa 6-0 Gibraltar

Irlanda del Norte 1-0 Luxemburgo

Montenegro 2-3 Croacia

EVG