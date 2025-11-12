Conoce los costos y beneficios de los boletos de hospitality del Mundial 2026

La Copa del Mundo se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa del Mundo 2026 está a poco más de 200 días de iniciar y la FIFA continúa con la venta de boletos para los aficionados que quieren asistir a los partidos del torneo más importante a nivel de selecciones; es por eso que hay tres paquetes de hospitality que los fanáticos pueden adquirir.

El organismo dirigido por Gianni Infantino tiene diferentes maneras de adquirir boleto para el Mundial 2026 y el hospitality fue una de las primeras fases de venta que se abrieron para los aficionados, boleto que incluye diferentes beneficios como comida, bebida y lugares privilegiados en el estadio.

Eyes on a FIFA World Cup 26 spot. 👀



Let the November Qualifiers window begin! 🙌 pic.twitter.com/B9Hh77HB9n — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2025

Estos son los costos y beneficios de los boletos de hospitality del Mundial 2026

La FIFA ofrece tres paquetes de hospitality a los aficionados del mundo que quieran asistir a los partidos del Mundial 2026, es por eso que están a la venta las entradas de “Partido único”, "Serie de lugares" y "Sigue a mi equipo“.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Turco Mohamed recibe el regalo que espero tanto tiempo antes de jugar la liguilla con el Toluca

Partido único

En este paquete la FIFA ofrece un boleto en uno de los mejores asientos del estadio que elijas, aunque podrás disfrutar de un encuentro no podrá ser de alguna de las selecciones anfitrionas y las opciones de hospitalidad son: Salón a pie de campo, VIP, Salón de trofeos, Club de campeones, Pabellón FIFA.

Costo desde los $32,980 pesos mexicanos por persona

Serie de lugares

El segundo paquete que ofrece la FIFA es el de “Serie de lugares” en el que podrás elegir entre 4 y 9 partidos, dependiendo el estadio, el día que sea y todas las etapas del torneo están elegibles. Las opciones de hospitalidad son las mismas.

Costo desde los $142,400 pesos mexicanos por persona

Sigue a mi equipo

En este paquete el aficionado podrá elegir a su selección y podrá disfrutar de los tres partidos de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final del equipo que elija, aunque esta opción no está disponible para los países anfitriones.

Costo desde los $130,950 pesos mexicanos por persona

Tu camino hacia a la #CopaMundialFIFA comienza aquí. 🌎⚽



Debes tener más de 18 años para participar. No es necesario realizar ninguna compra.



Participa del 27 al 31 de octubre 👉 https://t.co/Uwqucs9Izp pic.twitter.com/g0OTOtbkbp — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 27, 2025

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

La FIFA ya se prepara, pues el 11 de junio del 2026 será la inauguración del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca, un partido que verán más de 80 mil personas en el estadio y poco más de 6 mil millones de televidentes desde su hogar.

La fiesta del organismo dirigido por Gianni Infantino iniciará con un compromiso entre la Selección Mexicana y uno de sus rivales del Grupo A, los cuales conocerá el próximo 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo del Mundial en la ciudad de Washington D.C.

Después de 103 cotejos desde el inicio de la fase de grupos hasta las semifinales, dos selecciones disputarán el encuentro número 104 en la cancha del MetLife Stadium, el cual será la final, la cual se jugará el 19 de julio del 2026.

DCO