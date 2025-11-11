Mundial 2026: Estos son los boletos más baratos y así puedes comprarlos

El proceso para comprar boletos para los partidos de la Copa del Mundo 2026, que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá, empezó desde el pasado miércoles 10 de septiembre. La FIFA tendrá más ventanas de tiempo disponibles para que los aficionados adquieran las entradas, las cuales van de precios accesibles, que son de 60 dólares, que equivalen aproximadamente a 1,115 pesos mexicanos.

“La venta dará inicio con boletos para la Fase de Grupos disponibles desde 60 USD, una opción accesible para vivir el sueño mundialista”, se detalló en un comunicado de la FIFA, que apuntó que el rango de precios es de 60 y 6,730 dólares, que es de 1,115 y 125,000 pesos.

¡Taquitos, gran ambiente y muchos goles! 🌮⚽



Maple, Zayu y Clutch tienen muy claro lo que esperan de la #CDMX, una sede que ya vibra rumbo a la #FIFAWorldCup2026™.



¡Aquí el futbol se vive y se celebra con corazón, pasión y mucho orgullo! 🇲🇽#MexicoCity26 #WeAre26 pic.twitter.com/yGkgMxdO1P — MexicoCity26 (@MexicoCity26) November 7, 2025

Fases para comprar los boletos del Mundial

La segunda fase para comprar los boletos de la Copa del Mundo se realizó del 27 al 31 de octubre. Al igual que la primera fase, tuvo su periodo de registro y luego un sorteo de selección aleatoria. Los ganadores recibieron horarios específicos para comprar boletos (sujetos a disponibilidad). Será a mediados de noviembre y principios de diciembre.

La tercera fase será después del sorteo de la Copa del Mundo 2026, que es el cinco de diciembre. En esta tercera etapa ya se tendrá el calendario de juegos y los aficionados podrán elegir boletos para partidos específicos.

Fuerza y pasión. Así se vivió la presentación del uniforme de @miseleccionmx.



Pudimos apreciar la nueva piel que vestirá a nuestros muchachos en las batallas que vienen.



¡Mira la energía de nuestra raza en este detrás de cámaras! #Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/c5rWXdf7Ek — MexicoCity26 (@MexicoCity26) November 7, 2025

Precios de boletos del Mundial 2026 por etapa y categoría

Juegos inaugurales: Categoría 1: 34,019 pesos; Categoría 2: 24,166 pesos

Fase de grupos: Categoría 1: 10,226 pesos; Categoría 2: 7,623 pesos; Categoría 4: 1,115 pesos

Dieciseisavos de final: Categoría 1: 9,484 pesos; Categoría 2: 7,066 pesos

Octavos de final: Categoría 1: 12,088 pesos; Categoría 2: 9,113 pesos

Cuartos de final: Categoría 1: 24,177 pesos; Categoría 2: 16,366 pesos

Semifinales: Categoría 1: 49,833 pesos; Categoría 2: 34,399 pesos

Juego por el tercer lugar: Categoría 1: 18,594 pesos; Categoría 2: 13,388 pesos

Final: Categoría 1: 125,146 pesos; Categoría 2: 78,294 pesos

México tendrá 13 de los 104 partidos que se llevarán a cabo en el Mundial del 2026, el primero de la historia que se desarrollará en tres países. El Estadio Azteca de la CDMX será sede de cinco duelos, entre ellos el inaugural y el último de la Selección Mexicana en la fase de grupos.

El Estadio AKRON de Guadalajara y el BBVA de Monterrey acogerán cuatro partidos cada uno durante el Mundial del 2026.

aar