Guatemala se queda sin Mundial 2026 y Costa Rica está al borde de la eliminación del torneo

Guatemala se despide de todas las oportunidades que tenían de avanzar a la Copa del Mundo del 2026, pues el equipo del ‘Flaco’ Tena cayó derrotado ante Panamá por marcador de 3-2 y con ese resultado apenas suman cinco puntos en cinco partidos.

La selección del país vecino comenzó perdiendo el encuentro ante los panameños con dos goles de Cecilio Waterman, pero en el segundo tiempo les regresaron la esperanza a sus aficionados, pues Arquímides Ordóñez y Rudy Muñoz lograron empatar el tablero.

Guatemala solo necesitaba una anotación para igualar el marcador ante Panamá y con el empate se ponían a un punto de los panameños, aún con vida para acceder al repechaje de la Copa del Mundo, pero con el marcador en contra se despiden del sueño mundialista.

¡Panamá se impone ante Guatemala con el corazón en la mano! 🇵🇦@fepafut | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/0we6fEyh5t — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 14, 2025

Costa Rica de Miguel Herrera cerca de quedar fuera del Mundial

Costa Rica está siguiendo el mismo camino que Guatemala; sin embargo, el equipo de Miguel Herrera aún tiene una posibilidad de meterse en el primer puesto del Grupo C para clasificarse a la Copa del Mundo del 2026.

Lamentablemente para los costarricenses, su selección cayó derrotada ante el combinado de Haití por marcador de 1-0, pero el héroe de esta noche fue Johny Placide, el arquero haitiano que tuvo una noche memorable con seis atajadas clave para salvar el arco de su equipo y darles la victoria en casa.

Miguel Herrera y sus pupilos suman seis puntos en cinco encuentros, cosecha de una victoria, tres empates y una derrota, y de momento están en la tercera posición de su sector, a dos puntos de Honduras y Haití, primer y segundo lugar de la tabla. El último encuentro de Costa Rica será ante Honduras, un partido de vivir o morir, pues un empate dejaría fuera del Mundial a los ticos.

Haití se queda con los tres puntos frente a Costa Rica. 🇭🇹#Somos26 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QBZMK344HB — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 14, 2025

¿Cuándo será la última jornada de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf?

Los 12 equipos que están compitiendo en la última fase de Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf se jugarán todo en la última jornada de este torneo, la cual se llevará a cabo la próxima semana.

Con Guatemala ya eliminado, su partido ante Surinam será más relevante para el rival, pues son los que lideran el Grupo A y necesitan la victoria para clasificarse directo a la Copa del Mundo 2026. Todos los partidos se disputarán el martes 18 de noviembre en punto de las 19:00 horas.

Del otro lado, Costa Rica se medirá ante Honduras, el primer lugar del Grupo C, así que será un partido complicado para los ticos, ya que un empate o derrota los deja fuera del torneo de la FIFA, mientras que la victoria los pondría dentro del certamen a falta del resultado de Haití.

DCO