¡Oficial! La Selección Mexicana sufre la baja de una de sus grandes figuras antes del partido ante Paraguay

La Selección Mexicana informó en sus redes sociales que Javier Aguirre no contará con uno de los mejores jugadores que tiene y estará ausente en el juego ante Paraguay, que es el último que tiene el cuadro Tricolor antes de empezar el año mundialista.

El Tricolor informó que el jugador Hirving Chucky Lozano tiene una sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso, por lo que no podrá estar con la selección en el duelo ante los paraguayos.

“Después de abandonar el campo en el partido vs Uruguay, el jugador Hirving Lozano fue sometido a una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética del muslo posterior izquierdo, resultando en una sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso que limitarán su participación con la Selección Nacional de México para el siguiente partido vs Paraguay”, informó.

El Muñeco Diabólico salió lesionado en el duelo pasado de la Selección Mexicana, que fue ante Uruguay en Torreón. El lugar del delantero surgido de la cantera del Pachuca fue ocupado por Gilberto Mora.

El duelo ante Paraguay se realiza este martes 18 de noviembre a las 19:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Azteca 7, Canal 5 y TUDN. El cotejo es en el Alamodome de San Antonio, Texas. Los sudamericanos vienen de ganarle a Estados Unidos.

¿Cómo le fue a México ante Uruguay?

México recibió a Uruguay en la cancha del Estadio TSM Corona para disputar un encuentro amistoso que sirve para preparar la Copa del Mundo del 2026 para ambas selecciones. Al final, el encuentro terminó 0-0 en Torreón y el equipo mexicano suma su quinto encuentro sin conocer la victoria, pues desde que terminó la Copa Oro llevan cuatro empates y una derrota.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre demostró un mejor nivel que los charrúas durante todo el encuentro, pues los aztecas tuvieron más jugadas de peligro que los visitantes y una de las más claras ocurrió en los primeros 30 minutos de juego.

México no consigue una victoria desde que culminó la Copa Oro; tiene empate ante Corea del Sur, Japón, Ecuador y Uruguay y la terrible derrota 4-0 frente a su similar de Colombia.

Cabe recalcar que la Selección Mexicana fue superior a Uruguay en este encuentro y el equipo dirigido por Javier Aguirre deja un buen sabor de boca para la afición mexicana después de lo ocurrido con Ecuador y Colombia.

