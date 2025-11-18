¿Se va de México? El inquietante mensaje de una de las estrellas de Monterrey que pone en duda su estancia

Una de las grandes estrellas de Rayados de Monterrey dejó un mensaje que genera muchas dudas sobre su continuidad en el equipo y en especial, sobre su estancia en México. El mediocampista y referente de La Pandilla, Sergio Canales, habló sobre el tiempo que le queda en el equipo regiomontano.

Mientras Monterrey se prepara para jugar la Liguilla del Torneo Apertura 2025 que podría ser una de las últimas oportunidades del español de coronarse, pues de contrato le queda hasta junio del próximo año y no se sabe si va a renovar. Al respecto, Canales dijo estar contento en Rayados.

“Estoy muy contento, todavía queda tiempo y el año adicional es por objetivos a conseguir en la última temporada. No tengo nada decidido porque en mi carrera he aprendido que hay que ir día a día, en su momento pensé que iba a retirarme en el Betis”, comentó para Diario Marca.

Aunque dijo que está feliz en La Pandilla, el mediocampista ibérico dejó en claro que no ha decidido que hará en su carrera. Lo único que tiene en claro es que irá día a día, pues no sabe lo qué le depara el destino, pues en su momento pensó que se retiraría en Betis.

¿Sergio Canales regresa a España?

Por ahora hay muchos rumores sobre el destino de Sergio Canales, pues recientemente el presidente del Racing de Santander, de España, comentó que le gustaría regresarlo.

“No escuché al presidente, pero me lo enviaron por todos lados. Tenemos muy buena relación, hablo mucho con ellos y llevamos mucho tiempo hablando. El Racing es, junto al Betis, lo que más ha marcado mi carrera. Sé que me encuentro en el mejor momento y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir, soy sincero y no lo sé“, indicó.

Sergio Canales llegó a Monterrey en julio de 2023. La meta de Rayados con Canales es salir campeones de la Liga MX. Por ahora ya fueron subcampeones, pero no han podido ganar. El contrato del español en Monterrey termina en junio del siguiente año, aunque hay opción de renovar.

“Lo que voy a intentar es retirarme estando bien, cuando sienta que bajo mi nivel y que físicamente no voy a estar para rendir… Si estoy en un nivel que no puedo rendir para ir al equipo de mi ciudad y que me dio el ser profesional, tampoco podría”, aseguró el mediocampista español.

