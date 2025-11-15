Es extranjero, una de las GRANDES joyas mundiales y América, Chivas y Monterrey pelean su fichaje

América, Chivas y Monterrey se pelean por los servicios de un jugador joven, quien es una de los grandes joyas mundiales. Se trata de Brian Gutiérrez, futbolista de 22 años de edad, quien milita en el Chicago Fire y que es buscado por varios equipos de la Liga MX.

Aunque es nacido en Estados Unidos, Gutiérrez tiene doble nacionalidad, al ser de ascendencia mexicano y hace poco, de acuerdo con información de Tom Bogert (The Athletic), tramitó su pasaporte de México, con lo que incluso puede ser elegido por el Tricolor y por ello puede jugar con el Rebaño Sagrado.

Pese a ser buscado por varios equipos, por el momento no hay nada formal, aunque se reporta que el interés es real. El único club que habría tenido acercamientos es Chivas, pero no avanzaron con los seguimientos.

¿Quién es Brian Gutiérrez?

Brian Gutiérrez es un jugador nacido en Chicago, Illinois, Estados Unidos, pero que, según reportes, tiene deseo de jugar con la Selección Mexicana. Actualmente juega con el equipo de su ciudad natal, el Chicago Fire. En la temporada 2025 de la MLS tiene 29 partidos de 34 posibles, con 9 goles y 3 asistencias.

El futbolista de 22 años de edad ha sido llamado a selecciones menores de Estados Unidos. Pero no es todo, pues su talento lo llevó a ser llamado por la selección mayor para dos juegos amistosos este año, aunque todavía puede hacer el cambio de equipo.

Por su perfil joven y que no ocuparía plaza de no formado en México, Brian Gutiérrez es un jugador que llama la atención de equipos en la Liga MX. En los últimos años América, Chivas y Monterrey se han caracterizado por contratar a jugadores menores.

