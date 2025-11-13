América y Chivas chocan por décima vez en una Liguilla de Liga MX Femenil

La rivalidad entre América y Chivas tendrá dos nuevos capítulos en Liguilla de la Liga MX Femenil, pues será la décima ocasión en la que se enfrenten en la fase final del campeonato y la quinta que se encuentran en la ronda de semifinales.

El dominio de las Águilas es claro, pues se impuso en ocho ocasiones al Rebaño, que solamente salió con los brazos en alto en las semifinales del Apertura 2017, cuando se realizó el primer torneo de balompié nacional femenil, al ganar 6-4 en el marcador global.

El Dato: El América anotó 56 goles en la fase regular del Apertura 2025 para ser la segunda mejor ofensiva tras Tigres y Pachuca (60). Chivas convirtió 29 anotaciones.

Desde entonces, las de Coapa les han tomado la medida a las tapatías, contra las que chocaron en postemporada en las últimas cuatro campañas, eliminándolas en cada una de ellas, la más reciente por acumulado de 4-2 en la antesala de la final del Clausura 2025. Es la quinta vez que capitalinas y tapatías se ven las caras en la ronda de semifinales.

El marcador global más holgado se dio en los cuartos de final del Clausura 2024 con un categórico 6-1 a favor de las dirigidas por el español Ángel Villacampa, quien está al frente de las emplumadas desde el Apertura 2022.

En la fase regular del Apertura 2025, los tres puntos del clásico nacional se los llevó el Rebaño después de que se impuso 2-0 a las azulcremas en la Jornada 11, en duelo disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes con doblete de la delantera Denise Castro.

El duelo de ida se llevará a cabo esta noche en el Estadio AKRON, donde el cotejo más reciente entre ambas instituciones culminó con un empate 2-2 en las semifinales de ida del pasado Torneo Clausura 2025.

El América, actual subcampeón de la Liga MX Femenil, apabulló 6-1 a las Rayadas del Monterrey en los cuartos de final, etapa en la que las Chivas dieron cuenta de las Diablas Rojas del Toluca por 4-2 después de 180 minutos.

El Guadalajara busca poner fin a su racha de ocho series consecutivas perdidas ante las Águilas en Liguilla, mientras que las de la capital del país quieren llegar a su sexta final en las últimas siete temporadas, pues solamente se ausentaron en la del Apertura 2024, que jugaron Rayadas y Tigres.

En la otra serie se enfrentan Tigres y Cruz Azul, la gran sorpresa del certamen, pues las celestes dejaron en el camino al campeón Pachuca en cuartos de final (6-2) para acceder por primera vez a unas semifinales de Liga MX Femenil.

De la mano de la goleadora Aerial Chavarín, La Máquina logró el que ya es su mejor torneo en la competencia, pues solamente había jugado la Liguilla en el Apertura 2021, cuando cayó en cuartos de final precisamente a manos de las Amazonas por global de 4-0.

A la futbolista estadounidense le bastaron 34 anotaciones en dos campañas para convertirse en la máxima goleadora en la historia del Cruz Azul Femenil, que esta noche intentará buscar ventaja ante Tigres en el Olímpico Universitario.

Más que complicada luce la misión para las celestes, pues enfrente están las máximas ganadoras en la historia de la Liga MX Femenil con seis títulos, además de que terminaron líderes de la fase regular del Apertura 2025 con 42 unidades en las 17 Jornadas.

Historial en postemporada ı Foto: Especial