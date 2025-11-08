¡Oficial! América y Chivas ya conocen a sus rivales en cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025

El América enfrentará al Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025.

América y Chivas enfrentarán a Monterrey y Cruz Azul, de manera respectiva, en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, en las que son las primeras dos series confirmadas para la Liguilla del actual torneo, en el que los dos clubes más populares estuvieron cerca de medir fuerzas.

América vs Monterrey fue la primera serie confirmada de cuartos de final del Apertura 2025, pues las Águilas concluyeron en el cuarto sitio de la clasificación con 34 unidades, tres más de las que consiguió Rayados, que acabaron quintos.

Definidos 2 encuentros de los cuartos de final de la #LigaBBVAMX

Cruz Azul vs Chivas

Cruz Azul vs Chivas

América vs Monterrey

Poco más tarde se concretó la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas, que perdieron y ganaron, respectivamente, sus partidos de la Jornada 17. Los cementeros culminaron terceros con una cosecha de 35 puntos tras caer ante Pumas, mientras que el Rebaño hizo 29 unidades.

¿Cuándo juegan América y Chivas los cuartos de final del Apertura 2025?

América y Chivas volverán a las canchas dentro de dos semanas y media, cuando se pongan en marcha los cuartos de final del Apertura 2025.

Los cotejos de ida están programados para llevarse a cabo el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre, en tanto que los de vuelta se efectuarán el sábado 29 y el domingo 30 del mismo mes.

Antes de los cuartos de final se llevarán a cabo los tres cotejos correspondientes al play-in, los cuales están programados para desarrollarse entre el 19 y el 23 de noviembre.

😤 Rival definido para los Cuartos de Final 👊🏼🔜



🇵🇪 ¡ESTE EQUIPO VA A PELEAR POR TODO! 🇵🇪

Chivas confirma gran cierre en el Apertura 2025

Las Chivas ratificaron su gran momento al imponerse 4-2 al Monterrey en la Jornada 17 del Apertura 2025, encuentro en el que Armando la ‘Hormiga’ González marcó un tanto para terminar campeón de goleo junto con Paulinho y João Pedro, los tres con 12 dianas.

El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito ganó siete de sus últimos ocho cotejos en la fase regular del campeonato, lo que le permitió quedarse con el sexto y último boleto directo a los cuartos de final de la Liguilla.

El único cotejo que el Chivas no ganó en esta buena racha fue el de la Fecha 14 contra el Querétaro, que se impuso por la mínima diferencia a los rojiblancos.

