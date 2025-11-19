¿Cuáles son las finales que más se han repetido en la Liga MX Femenil?

El trofeo de la Liga MX Femenil, cuya una de las finales más repetidas es Tigres vs América.

Tigres y América definirán al campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, que tiene a este encuentro como la segunda final más repetida en ocho años de existencia del certamen del balompié nacional de mujeres, pues solamente es rebasado por la serie entre las Amazonas y Rayadas.

Las de la UANL y las Águilas se enfrentan por cuarta ocasión en la última etapa del campeonato, cifra con la que se ponen a dos del enfrentamiento entre Tigres y Monterrey, que con seis capítulos encabeza el listado de finales más disputadas en la historia del futbol femenil mexicano.

🔜 TENEMOS 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐏𝟐𝟎𝟐𝟓. 🏆



🐯 @TigresFemenil y 🦅 @AmericaFemenil se vuelven a encontrar en una instancia final.



Un capítulo más en el que pelearán por el título, por coronarse. ✨👑✨



¡¡QUÉ EMOCIÓN!! 😍#NuestroFutFemNuestraFinal pic.twitter.com/riiPlTjsuQ — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 17, 2025

Tigres acabó líder en la fase regular del Apertura 2025 y en la Liguilla eliminó a las Bravas de Ciudad Juárez y al Cruz Azul en cuartos de final y semifinal, respectivamente, en tanto que el América culminó tercero de la clasificación y en la postemporada dio cuenta de Rayadas (cuartos de final) y Chivas (semifinales).

Finales más repetidas en la Liga MX Femenil

Tigres vs Rayadas (6)

América vs Tigres (4)

América vs Pachuca (2)

Chivas vs Pachuca (2)

América y equipos regios dominan finales de Liga MX Femenil

Cinco clubes se han coronado desde que se realizó la primera edición de la Liga MX Femenil, en el Apertura 2017, de los cuales América y las dos instituciones de Monterrey, Tigres y Rayadas, son las que más apariciones suman en finales, lo que refleja su superioridad y fortaleza ante el resto de equipos.

Las Amazonas ocupan la primera posición en series por el título jugadas con 11, incluyendo la del actual Apertura 2025, lo que se refleja en los seis trofeos que ha cosechado hasta el momento.

El América llegó a siete apariciones en la final de la Liga MX Femenil con la de la actual campaña, con lo que igualó en el segundo lugar a Rayadas.

¿Cuáles han sido las otras finales en la Liga MX Femenil?

Hasta el momento son cinco las combinaciones que se han dado en las finales de la Liga MX Femenil desde su primera edición en el Torneo Apertura 2017.

Solamente tres de ellas se han repetido. Las únicas series por el título que se han dado una ocasión son Tigres vs Chivas y Rayadas vs América en los Torneos Guard1anes 2021 y Clausura 2024, de manera respectiva. En ambas ocasiones se coronaron las entidades norteñas.

EVG